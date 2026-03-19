Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 26 МИР - София-област

19 март 2026, 11:43 часа 259 прочитания 0 коментара
Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 26 МИР – София-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Калин Георгиев Стоянов

2. Димитър Иванов Григоров

3. Кристина Стоянова Костадинова

4. Жулиен Бисеров Стоянов

5. Николай Димитров Стоянов

6. Васил Маринов Николов

7. Велислав Василев Илиев

8. Любомира Здравкова Коцева

9. Християн Йорданов Гьошев

10. Диана Николова Николова

11. Александър Иванов Василев

12. Ивайло Николов Казаков

13. Валентин Бойков Бойков

14. Лазар Иванов Маринов

15. Яко Бобев Банчев

16. Цветелин Станев Станев 

Виолета Иванова Отговорен редактор
