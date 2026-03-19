Да съди Орбан, или да ядоса Зеленски: Опциите на ЕС в трудната игра със заема за Украйна

През по-голямата част от изминалото десетилетие унгарският премиер Виктор Орбан успяваше да подчинява дневния ред на ЕС на своята воля, като принуждаваше лидерите да преодоляват ветото му на една среща на високо равнище след друга. На 19 март той е готов да го направи отново - вероятно за последен път, тъй като следващия месец го очаква трудна битка на парламентарните избори срещу проевропейската партия "Тиса" на основния му опонент Петер Мадяр.

Като заплаши да блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна, който беше одобрил през декември 2025 г., Орбан премина червената линия в противопоставянето си на Брюксел. По този начин той се подготвя за разплата с блока, която може да настъпи скоро след изборите в Унгария, казват пред Politico петима дипломати от ЕС и един министър от национално правителство на европейска държава.

Предпазливият подход на ЕС към Орбан може да се промени

Макар че досега блокът се е въздържал от сериозна конфронтация с Унгария - например не е отнел правото на глас на Будапеща – този предпазлив подход може да се промени след изборите. Тогава страхът да не се подхранва предизборната реторика на Орбан ще бъде изместен от необходимостта да се разубедят други евролидери да не следват примера му.

Разплатата е неизбежна, независимо от резултата от изборите в Унгария на 12 април, посочват още длъжностните лица. Тя обаче ще настъпи много по-бързо, ако Орбан бъде преизбран. Според анкетата на Politico той в момента изостава с 9 процентни пункта от Мадяр.

„Поведението на Унгария е ново дъно“, заяви шведският министър по европейските въпроси Джесика Розенкранц в навечерието на заседанието на Европейския съвет в четвъртък, 19 март. На въпроса дали Стокхолм би обмислил използването на правни инструменти срещу Унгария, включително прилагането на член 7 от Договора за ЕС с цел отнемане на правото на глас на Будапеща, тя отговори: „Разбира се, ние сме отворени за това".

Ако Орбан бъде преизбран, „ще има сериозен разговор между група страни за това как да се справим в бъдеще“, казва един от цитираните в материала дипломати. Този разговор вероятно ще се развие по различен начин, ако Мадяр надделее, тъй като политикът „показва, че иска да играе по-конструктивна игра“, докато лидерите на ЕС вероятно ще се впуснат в „игра на изчакване“, за да видят как ще се държи едно ново правителство в Будапеща.

Какво точно ще направи ЕС, за да озаптява Орбан, ако бъде преизбран, остава отворен въпрос. Досега се оказа невъзможно да се получи подкрепата на 26 от 27-те страни от ЕС за процедура по член 7 срещу Унгария. Но други правни опции - като обвързване на средствата от ЕС с още по-строги условия за върховенство на закона - вече са на масата, разкриват дипломатите.

Опция е и Орбан да бъде даден на съд заради блокирането на заема за Украйна. Става въпрос за Съда на ЕС.

По време на закрита среща на външните министри в Брюксел в началото на тази седмица германският външен министър Йохан Вадефул е показал как ЕС има все по-малко търпение към Унгария. Той е предупредил, че препятствията, които поставя Будапеща, вече не може да бъдат толерирани, разкриват трима дипломати, информирани за преговорите в Съвета по външни работи.

Политическият съветник на унгарския премиер написа в X, че Вадефул е заплашил унгарския външен министър Петер Сиярто с „много сериозни последствия“.

Ако трябва да се обобщи общото послание и настроение в блока, то е, че Орбан трябва да разбере, че постоянно тества границите на това, което другите държави членки са готови да търпят. А това не може да продължава. Определено ще има последствия след изборите в Унгария, става ясно от думи на източниците на Politico.

Между чука и наковалнята

Това, което особено дразни мнозина от критиците на Орбан в най-новото му противопоставяне, е колко добре е заложил капана си и колко лесно лидерите на ЕС са попаднали в него. Самото блокиране на 20-ия пакет санкции на блока срещу Русия не беше достатъчно грандиозно зрелище за унгарския премиер, но нефтопроводът „Дружба“, за който Киев заяви, че е бил повреден при руска атака през януари, се вписа идеално в плана.

Виктор Орбан се възползва от спирането на доставките на руски петрол, за да блокира заема от 90 милиарда евро за Украйна, като наруши собственото си обещание към другите лидери на ЕС и измисли идеална конфронтация между Брюксел, Будапеща и Киев за предизборната си кампания. Най-дълго управлявалият лидер около масата на Съвета на ЕС извлече максимална полза, като задържа брониран конвой, превозващ украинско злато, пари и официални лица, а след това публикува видео, в което твърди, че Украйна е заплашвала семейството му: Унгария върна иззетите превозни средства на Ощадбанк, но без парите и златото.

Не помогна и фактът, че украинският президент Володимир Зеленски също ескалира ситуацията, като седмици наред отказваше да позволи на инспектори от ЕС да проверят тръбопровода, а след това заяви, че няма интерес да ремонтира „Дружба“.

Антонио Коща заплаши Орбан със съд, но идеята е била отхвърлена

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който е основният представител на ЕС, отговарящ за контактите с Орбан преди срещите на върха на лидерите, намекна за по-твърда позиция спрямо унгарския министър-председател в писмо, изпратено до самия него на 23 февруари. В писмото се предупреждаваше, че като се отказва от подкрепата си за заема, Орбан е нарушил принципа на искрено сътрудничество на ЕС, като по този начин се излага на правни последствия.

Само че Коща не даде ход на заплахата. Представител на Европейския съвет заяви пред Politico, че идеята за завеждане на дело срещу Будапеща за възпрепятстване е била отхвърлена, защото на Съда на ЕС би му „отнело твърде много време“, за да предприеме действия, а блокът се нуждае от краткосрочно решение за заема за Украйна.

Сега лидерите са изправени пред дилема, тъй като Орбан отново заплашва да открадне шоуто на срещата на Европейския съвет: да разкрият блъфа му, като оттеглят заема от дневния ред, и да рискуват да разгневят Зеленски, който е поканен на срещата, или да приемат конфронтация с Орбан, която неизбежно ще изглежда като че ли ЕС се поддава на изнудване.

„Има ясно нежелание да се даде на Орбан да бъде в центъра на вниманието. Няма да му дадем това пространство на срещата на Европейския съвет. Но ако се провалим със заема, Зеленски с право ще бъде ядосан", посочва неназован дипломат от ЕС.

Още: Има само едно нещо, което Орбан не прави срещу нас - да ни атакува с ракети, дронове или войници