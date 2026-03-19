Сирски: Русия планира да мобилизира още 409 хиляди през 2026 г.

"През 2026 г. Русия планира да набере допълнително 409 000 военнослужещи. Това означава едно: врагът не се е отказал от намеренията си и продължава да се готви за по-нататъшна агресия срещу Украйна." Това заяви главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски в телеграм канала си. Той добавя, че със затоплянето на времето се наблюдава и усилване на руската активност на фронта.

Главнокомандващият пояснява още, че е провел оперативно съвещание относно състоянието на укрепленията по отбранителните линии, защитата срещу дронове и подготовката на населените места за отбрана.

По време на съвещанието са били изслушани доклади от военни командири, от Държавната специална транспортна служба и регионалните военни администрации. Взети са конкретни решения и срокове по проблемни въпроси.

