Роботи Терминатори вече се бият срещу нас на фронта: Руски депутат в паника (ВИДЕО)

Вчера пристигнаха първите два Терминатора на фронта. Гледали сте филма "Терминатор", нали? Ето, точно такива железни бойци вече воюват срещу нас на предна линия. Филмът "Терминатор" вчера стана реалност." Това са думи на руският депутат от Държавната дума Андрей Свинцов, който наскоро бе изключен от редиците на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР), тъй като си позволи да коментира блокирането на приложението Telegram в Русия.

Свинцов очевидно има предвид първият хуманоиден робот, специално проектиран за военни задачи Phantom MK-1 на американската компания Foundation. По-рано през февруари стана известно, че тя е изпратила за тестове в Украйна два такива робота, които да бъдат изпитани в реални бойни условия. Още: Робот се закани на Путин: Украйна разработва нова технология (ВИДЕО+СНИМКИ)

Роботите имат човекоподобна форма, изработени от черна стомана и са оборудвани с тониран визьор на лицата си. Те могат да използват различни видове оръжия.

Paranoia. Russian lawmaker claims Ukraine is using “Terminator robots” in combat, likely referring to US-made Phantom MK-1 humanoid systems reportedly brought for testing. #Ukraine pic.twitter.com/6ueXLByDox — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2026