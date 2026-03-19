Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 30 МИР – Шумен

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 30 МИР – Шумен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Нида Намъков Ахмедов

2. Хамид Бари Хамид

3. Айсел Алиева Мустафова

4. Рафет Седатов Исмаилов

5. Селятин Себайдин Мехмед

6. Синем Джелил Емби

7. Хамди Сами Авджъ

8. Севджан Тасин Акиф

9. Биргюл Себайдинова Османова

10. Ахмед Фикрет Ахмед

11. Светлозар Димитров Георгиев

12. Хюсеин Осман Хюсеин

