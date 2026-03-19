На руската армия и липсват нужните средства за противовъздушна отбрана, за да създаде непрекъснат щит срещу кампанията на Украйна за нанасяне на удари в дълбочина. Това е заявил пред местни медии депутатът от Държавната дума Андрей Гурульов - генерал, който беше начело на Южния военен окръг на Руската федерация. В отговор на предупреждения, направени от ръководителя на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски военен министър Сергей Шойгу, че ударите на украинските дронове вече могат да достигнат отвъд Урал, Гурульов директно заяви, че руските сили на ПВО са твърде разпръснати, за да покрият всичко.

Вместо цялостна отбрана, командирите са принудени избирателно да защитават само големите градове, регионалните столици и критичната инфраструктура като електрически централи, военно производство и ключови мостове, отбелязва какво е казал Гурульов опозиционното руско издание The Moscow Times.

Признанието идва в момент, когато украинските удари по руския горивно-енергиен комплекс продължават да ескалират.

Въпреки че руският военен министър Андрей Белоусов наскоро обяви невероятните 97% успеваемост при прехващане на въздушни заплахи, Шойгу директно противоречи на официалния оптимизъм, твърдейки, че съвършенството на украинските дронове означава, че "нито един регион на Русия не може да се чувства в безопасност".

Подчертавайки нарастващото отчаяние в руските военни среди, Сергей Хатилев, бивш командир на зенитно-ракетни войски, наскоро предложи въвеждането на режим на тока в големите градове по модел на Втората световна война. Хатилев твърди, че потапянето на градските центрове в мрак през нощта и повсеместното заглушаване на радиочестотния спектър са крайно необходими за нарушаване на навигационните системи на украинските дронове, коментира Frontline Monitor.

Руското военно ръководство изпитва безпрецедентни трудности да поддържа кохерентен ПВО чадър над своята необятна територия, особено откакто украинските далекобойни удари се превърнаха в ежедневие през последните месеци. След месеци на удари по рафинерии и заводи, Киев успешно проби в недосегаемото дотогава индустриално ядро отвъд Урал. В момента, докато Кремъл изтегля батареи от фронта, за да брани Москва и Екатеринбург, системното разрушаване на руския енергиен сектор вече е нанесло загуби за над 12 милиарда долара. Въпреки твърденията за висок процент прехващания, неспособността за защита на стратегически активи в тила принуди Кремъл да обмисля отчаяни мерки като камиони с картечници и затъмнения на градовете, за да защити критичната инфраструктура.

