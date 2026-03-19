Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 30 МИР – Шумен

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 30 МИР – Шумен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Явор Иванов Плашилски

2. Александър Георгиев Пулев

3. Стела Петкова Загорчева-Серафимова

4. Милена Николова Недева

5. Стоян Димитров Чанев

6. Севгин Лютви Хълми

7. Лили Василева Петрова

8. Валя Иванова Видева

9. Айхан Недим Ахмед

10. Георги Христов Жеков

11. Евгени Ганев Гандев

12. Петър Иванов Железов

