Лайфстайл:

19 март 2026, 12:57 часа 247 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 30 МИР – Шумен

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 30 МИР – Шумен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Явор Иванов Плашилски

2. Александър Георгиев Пулев

3. Стела Петкова Загорчева-Серафимова

4. Милена Николова Недева

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

5. Стоян Димитров Чанев

6. Севгин Лютви Хълми

7. Лили Василева Петрова

8. Валя Иванова Видева

9. Айхан Недим Ахмед

10. Георги Христов Жеков

11. Евгени Ганев Гандев

12. Петър Иванов Железов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
листи предсрочни парламентарни избори 2026
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес