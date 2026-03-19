Русия: Мирните преговори за Украйна са преустановени

Мирните преговори между САЩ, Русия и Украйна за прекратяване на войната в Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам – са преустановени на фона на войната в Иран. Това е съобщение днес от вестник "Известия", който се позовава на руски официални лица.

"Известия", който по времето на Съветския съюз представляваше официалните държавни възгледи и сега е под санкциите на Европейския съюз, заяви в статия на първа страница, че Кремъл е потвърдил, че има пауза в преговорите по Украйна и че войната в Иран може да подтикне Киев към компромис.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е заявил пред вестника, че пратеникът на Владимир Путин Кирил Дмитриев ще продължи да работи по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество, но "тристранната група е на пауза".

От началото на годината имаше няколко кръга преговори с посредничеството на САЩ в Абу Даби и Женева. Но позициите на Русия и Украйна остават далеч една от друга по отношение на искането на Русия Украйна да отстъпи контрола над цялата Донецка област.

