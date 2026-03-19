Спорт:

19 март 2026, 12:12 часа 224 прочитания 0 коментара
Русия: Мирните преговори за Украйна са преустановени

Мирните преговори между САЩ, Русия и Украйна за прекратяване на войната в Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам – са преустановени на фона на войната в Иран. Това е съобщение днес от вестник "Известия", който се позовава на руски официални лица. 

"Известия", който по времето на Съветския съюз представляваше официалните държавни възгледи и сега е под санкциите на Европейския съюз, заяви в статия на първа страница, че Кремъл е потвърдил, че има пауза в преговорите по Украйна и че войната в Иран може да подтикне Киев към компромис. 

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е заявил пред вестника, че пратеникът на Владимир Путин Кирил Дмитриев ще продължи да работи по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество, но "тристранната група е на пауза". 

От началото на годината имаше няколко кръга преговори с посредничеството на САЩ в Абу Даби и Женева. Но позициите на Русия и Украйна остават далеч една от друга по отношение на искането на Русия Украйна да отстъпи контрола над цялата Донецка област.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
мирни преговори война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес