19 март 2026, 11:33 часа 198 прочитания 0 коментара
Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 26 МИР - София-област

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 26 МИР – София-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Младен Найденов Маринов

2. Марин Василев Маринов

3. Силвия Бойкова Арнаутска

4. Евгени Йорданов Божилов

5. Дейвид Любомиров Панков

6. Никола Петров Маринов

7. Иван Методиев Евстатиев

8. Ябленка Димитрова Трайкова

9. Валентин Мирчов Милушев

10. Росен Петров Модев

11. Иван Бориславов Иванов

12. Силвия Павлова Свиленова

13. Георги Илиев Джаов

14. Цветомир Ивов Тасков

15. Янко Радославов Димитров

16. Елена Борисова Илчева

Виолета Иванова Отговорен редактор
