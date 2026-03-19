Правителството на Гюров:

Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 26 МИР - София-област

19 март 2026, 11:50 часа 250 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 26 МИР - София-област

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 26 МИР – София-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Румен Ангелов Миланов

2. Антон Константинов Кутев

3. Тодор Любенов Джиков

4. Здравко Марков Марков

5. Бойко Александров Младенов

6. Васил Петков Петков

7. Васил Йосифов Дойчев

8. Борислав Георгиев Вардаров

9. Анна Людмилова Радовска

10. Катя Михайлова Грозданова-Петрова

11. Орлин Каменов Мишев

12. Георги Николаев Нинов

13. Лилия Илиева Гюрова

14. Радослав Николов Николов

15. Веселин Любомиров Илов

16. Стоил Атанасов Стоилов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова
листи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес