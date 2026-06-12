Водата към Гърция: Радев представи плана на правителството

Премиерът Румен Радев представи планът на правителството за водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция. Това се случи по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата от проруската партия "Възраждане" Петър Петров. Министър-председателят е категоричен, че договорите трябва да се изпълняват. По думите му до 2031 г. ние България няма да прекратяваме договора с Гърция за Места, нито ще прекрати двустранната съвместна декларация за Арда за срок от 5 години.

В същото време страната ни ще следи дали гръцката страна изпълнява своето задължение по своята декларация да изгради хидротехническо съоръжения на своя територия.

Правителството на Радев ще работи за баланс между нашия суверенитет, нуждите на икономиката и обществото, но от друга страна за съхраняване и надграждане на нашите стратегически отношния с Република Гърция.

Средносрочен и дългосрочен план

"Нашите действия в средносрочен план ще бъдат следните: Ще продължим да изпълняваме двустранната декларация подписана от Желязков, защото считаме, че това е един добър национален документ", каза още Радев.

Радев е решил в дългосрочен план да се работи за намиране на баланс, който да удовлетворява в максимално възможна степен нуждите и на двете страни. "Ще търсим някаква форма на правно рамково споразумение, ще уточняваме тепърва за какъв период ще бъде, но с тази възприета политика ежегодно да коригираме", добави още Радев.

Колко сме спечелили досега?

Радев възрази срещу твърденията на "Възраждане" че българската страна не получава нещо и изобщо има ли ползи от това споразумение.

Той обяви, че за периода от май до септември българската страна е получила 2.132 млн. евро. З

"За тази година също има сключено едногодишно споразумение. Тази година се очаква да се получат също финансови средства", обясни Радев.

Стана ясно, че едногодишният договор с Гърция не е за 186 млн. кубически метра вода, а 164 млн. кубически метра, като намаляването се дължи на климатичните промени.

Той уточни, че за Места количествата са 435 млн. кубически метра на година. По думите му така или иначе ние подаваме много повече над тези 29%, защото нямаме изградени хидротехнически съоръжения. Той обаче добави, че много иска да се изгради язовир на Места.

"Водите си текат към Гърция. Ако вие имате желание да ги спрете -да измислите нови закони на физиката - нямам нищо против", добави още Радев.

Няма язовир на Места

Радев отрече, че заради договорените количества - няма изградени язовири край Места.

"Не е това причината, никога в последните години в МОСВ не е имало проект за изграждане на язовир. Причините са най-различни, но не е причината споразумението между Гърция и България", добави Радев.

По думите му сред причините са липса на средства и визия да се изгради такъв язовир. ОЩЕ: След като сме подарили 90% от Места: Сигнал, че властта планира да "хариже" водите на още 3 реки на Гърция

Договорът за водата с Гърция

Споразумението за водата с Гърция беше подписано миналата за срок от пет години. Съгласно съвместна декларация, подписана от външните министри на двете съседни страни на 2 май миналата година - България изпусна вода от река Арда, изтичаща от нейните планини, в 20 000 хектара от равнината Еврос в Северна Гърция.

Сумата трябва да се определя ежегодно след оценка на собствените нужди на България.

До споразумението се стигна, тъй като на 9 юли 2024 г. изтече спогодбата за репарации от Втората световна война, съгласно която България беше задължена да доставя на Гърция регулирана вода от река Арда за срок от 60 години за тамошните земеделски полета в размер на 186 млн. куб.м.

След това имаше временно споразумение през 2024 г. година между НЕК и съответния гръцки субект, според което в замяна на водата те са ни връщали тока, който не сме произвели, но неговият срок също изтече. ОЩЕ: България и Гърция подписаха петгодишно споразумение за водата