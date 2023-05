Хип-хоп звездата Denzel Curry за първи път в България на 14 юли (ВИДЕО)

Denzel Curry - един от най-забележителните съвременни хип-хоп изпълнители, е роден в щата Флорида, САЩ. Той пристига със своето невероятно шоу в София. Миналата година Denzel Curry издаде убийствен албум, наречен "Melt My Eyez See Your Future", а някои от най-горещите парчета от този албум ще чуем на живо в "Маймунарника".

Билетите вече са в продажба, като са разпределени в следните ценови категории: Първите 100 билета са на цена от 49 лв, а редовните билети са по 59 лв.

Концертът е 18+, а ако сте под 18 и искате да присъствате, ще ви е нужна нотариално заверена декларация, която се намира лесно онлайн. Освен това ще е нужно да сте с придружител, който е вписан в нея и ще е с вас на концерта.

Дензъл Рей Дон Къри (роден на 16 февруари 1995 г.) е американски рапър и певец. Роден и израснал в Карол Сити, Флорида, Къри започва да рапира още в шести клас и започва да работи върху първия си микстейп през 2011 г. Повлиян от ъндърграунд рапъра от Флорида SpaceGhostPurrp, микстейпът по-късно е представен в социалните медии на Purrp, като така е привлечено вниманието на местната музикална сцена върху Curry. В резултат на това той се присъединява към хип-хоп колектива на Purrp - Raider Klan.

Къри напуска Raider Klan през 2013 г. с издаването на своя дебютен студиен албум - "Nostalgic 64", докато е още в гимназията. Оттогава той издава още три EP-та: "32 Zel/Planet Shrooms" през 2015 г., "13" през 2017 г. и "Unlocked" (в колаборация с Kenny Beats) през 2020 г. Издава и четири студийни албума: "Imperial" през 2016 г., "Ta13oo" през 2018 г., "Zuu" през 2019 г. и "Melt My Eyez See Your Future" през 2022 г. "Ta13oo", "Zuu" и "Melt My Eyez" дебютираха съответно под номер 28, 32 и 51 в класацията на Billboard 200, като "Melt My Eyez" се върна на номер 17 след издаването на разширеното издание.