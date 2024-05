Китайската мафия е купила най-големия публичен дом в Европа: Ухае на корупция с трима политици

Розовата сграда от 70-те години на миналия век, висока 11 етажа, се намира в северната част на Кьолн - четвъртия по големина град в Германия и най-голям в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Била е построена като публичен дом и се е наричала "Ерос център", а сега носи името "Паша" (Pascha).

Още: Червен килим за Си Дзинпин в Унгария: Орбан затвърди репутацията си на троянски кон в ЕС

Chinese mafia has bought out the largest brothel in Europe



This is reported in a BILD investigation.



The pink building from the 1970s, 11 stories high, is located in the north of Cologne. It was originally built as a brothel. At first it was called "Eros Center", now it is… pic.twitter.com/tiHLzH1pDt