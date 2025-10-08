Сестрата на Доли Партън с важен призив към феновете на кънтри певицата

Сестрата на Доли Партън призова феновете да се молят за американската кънтри певица, която миналата седмица отложи предстоящите си концерти в Лас Вегас поради здравословни проблеми. 79-годишната легенда на кънтри музиката отложи концертите си през декември, казвайки на феновете, че се нуждае от „няколко процедури“, за да се справи с продължаващите „здравословни проблеми“.

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре. Наистина вярвам в силата на молитвата и се обръщам към всички, които я обичат по света, да станат молитвени воини и да се молят заедно с мен“, написа Фрида Партън във Facebook.

Last night, I was up all night praying for my sister, Dolly. Many of you know she hasn’t been feeling her best lately. I... Posted by Freida Parton on Tuesday, October 7, 2025

Фрида завърши посланието си с оптимистична нотка, съобщи Би Би Си. „Тя е силна, обичана и с всички молитви, отправени за нея, в сърцето си знам, че ще се оправи. Бог да те пази, сестричке Доли. Всички те обичаме“, пише още тя.

Снимка: Freida Parton/Facebook, screenshot

Здравословните проблеми

Партън трябваше да изнесе шест концерта в The Colosseum в Caesars Palace през декември. Но тя отложи концертите за септември следващата година, обяснявайки, че няма да има достатъчно време да репетира за тях.

Партън не разкри естеството на здравословните си проблеми, но наскоро беше принудена да се откаже от участие в събитие в Доливуд, след като беше диагностицирана с камък в бъбреците, който ѝ причиняваше „много проблеми“.

По-рано тази година тя загуби любимия си съпруг Карл Дийн след почти 60 години брак.

По-късно тя му посвети нова песен, наречена „If You Hadn't Been There“.

Изпълнителката е най-известна с поредица от хитове в кънтри стил, сред които „Coat of Many Colors“, „I Will Always Love You“, „9 To 5“ и „Jolene“, припомня БГНЕС.