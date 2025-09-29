Доли Партън отложи поредица от концерти заради здравословни проблеми

Доли Партън отложи предстоящото си шоу в Лас Вегас с 9 месеца, като съобщи на феновете си, че трябва да премине през няколко процедури, за да се справи с продължаващи здравословни проблеми, съобщи Би Би Си. В изявление, публикувано в нейните профили в социалните мрежи, 79-годишната легенда на кънтри музиката обясни, че няма да има достатъчно време за репетиции за шестте концерта, които бяха насрочени за декември в залата „Колизеум“ на Caesars Palace. „Просто ми трябва малко време, за да подготвя шоуто, така да се каже“, написа тя, като обяви новите дати за септември 2026 г.

Партън не разкри характера на здравословните си проблеми, но тя наскоро беше принудена да се откаже от събитие в Долиууд, след като й беше поставена диагноза камък в бъбреците, който според нея е причинявал много проблеми. По-рано тази година звездата загуби своя обичан съпруг Карл след близо 60 години брак. На него Партън посвети новата си песен със заглавие „Ако не беше там“.

Обявявайки отлагането на шестте си концерта в „Колизеума“, Партън написа: „Искам феновете и публиката да чуят директно от мен, че, за съжаление, ще трябва да отложа предстоящите си концерти в Лас Вегас. Както много от вас знаят, имам някои здравословни предизвикателства и лекарите ми казаха, че трябва да премина през няколко процедури. Както се пошегувах с тях – явно е време за моя технически преглед на 100 000 мили, макар че този път не става дума за обичайната визита при пластичния хирург!“

Музикалната легенда е най-известна с поредица от кънтри хитове, сред които Coat of Many Colors, I Will Always Love You, 9 to 5 и Jolene. Тя трябваше да изпълни тези и десетки други любими песни в Лас Вегас при първата си поява на тази сцена от 1990-те години насам, когато е излизала пред публиката заедно с партньора си от дуета Islands in the Stream - Кени Роджърс, припомня Би Би Си.

