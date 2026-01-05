19° през януари! Времето утре - 6 януари 2026 г.

На 6 януари 2025 г., вторник, ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици, както и за намалена видимост, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 5-11 януари 2026 г.

Температурите

Най-ниските сутрешни температури се очакват в Монтана (0°), Плевен (1°), Русе (2°)и Видин(1°). Нетипично топло за сезона ще бъде в цялата страна, но аномално високи температури се очакват в Ямбол - 19°, Стара Загора и Хасково - 18°, Бургас, Кърджали и Търговище - 17°.

Идва топлият въздух: Прогнозата на проф. Георги Рачев

Студен фронт

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, като със застудяването в много райони дъждът ще преминава в сняг. До сутринта в петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад, после от югозапад. Температурите ще са чувствително по-ниски в сравнение с предишните дни.

Месечна прогноза за времето за януари 2026 г.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock