Като Борисов и Радев: Емил Дечев не изключва хипотезата Кандев да започне политическа кариера

Всяка смяна на главния секретар е голяма и бързо се усеща надолу по нивата в МВР. Лично аз мога да кажа, че с него работихме много добре. Изповядвам идеята, че за да могат хората да постигнат добри резултати, трябва да им се даде свобода и само закона да е над тях. Не съм ограничавал медийните му изяви и изявите му в социалните мрежи. Вчера му се обадих, за да го питам как е и какви са мотивите му за оставката. Той беше много развълнуван. Сподели, че му трябва време, за да говори. Не ми каза защо е взел това решение. Това каза бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев в ефира на Нова телевизия относно оставката на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

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На въпрос как би коментирал поста на Кнадев, с който съобщава за оставката си, Дечев заяви, че това са много сериозни и тежки думи. „Ако всичко това, което е написал, е вярно, редно е да сподели повече. Като страничен наблюдател ми направи впечатление, че му бяха ограничени медийните изяви“, заяви той.

Относно хипотезите за евентуална политическа кариера на Кандев, бившият служебен силов министър каза, че тя не може да бъде изключена. „Възможна е и няма да е нещо ново“, каза той. И даде пример с Бойко Борисов, който е бил главен секретар, а след това е бил кмет на София и премие, както и с Румен Радев.

Дечев обясни, че в МВР сега има нови хора, но дали някой от тях са причина за подадената оставка той не може да каже. „Не съм забелязал големи промени в системата на МВР. Скоро предстои да научим дали ще има такива. За мен е обезпокояващо това напускане. Но предстои да видим“, добави Дечев.

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Относно тежката катастрофа на Челопешко шосе и това, че двамата шофьори, предизвикали инцидента, са познати на полицията, той коментира, че органите на реда разполагат с много информация и ако имат желание да я използва, лесно биха могли да постигнат успехи за предотвратяване на такива тежки трагедии.

„Бях за кратко вътрешен министър и не съм получавал информация конкретно за тези хора и тази банда. Редно е те да са известни поне на районното управление където са живеели. Те не са се криели, били са с ярко присъствие и поведение“, каза Дечев.