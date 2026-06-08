Ясно е кой ще застане временно на поста главен секретар на МВР

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев обяви в официалния си Фейсбук профил, че напуска МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че Георги Кандев го е изненадал с решението си, а някои от политическите сили коментираха решението му. Според процедурата, при липса на титуляр на поста главен секретар на МВР, както и на заместник, каквато е ситуацията в момента, постът се заема от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). В момента временно преназначен на длъжността (ВПД) директор на ГДНП е Емил Пармаков, предаде БТА.

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„Работим непрекъснато с хора и всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усещат веднага“, каза Георги Кандев във видеокоментар във Фейсбук няколко часа след като обяви оставката си. „А на униформения полицай на улицата не можеш да се правиш на някой, който не си. Още на двайсетата секунда той е разбрал кой си и какъв си, какво можеш и какво не можеш. Това е много важно за нашата професия“, добави той.

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„Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча – също. Разбрах посланието“, написа Георги Кандев в официалния си Фейсбук профил при обявяването на оставката си. Той посочва, че не може да бъде човекът, който просто ще гледа страшно в камерите, и отбеляза, че 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, а задачата на полицая не е да бъде удобен, а да бъде полезен.

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„Не само че никой не е пречил на бившия и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, в нито една секунда не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си“, заяви на брифинг в МВР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той пожела успех на Кандев, включително и в бъдещата му политическа кариера, но допълни, че не е много похвално, когато в окото на бурята излизаш и оставяш хората си.

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След оставката на Георги Кандев като и.ф. главен секретар на МВР възникват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало – откъде е идвала тя? Това написаха от партия ГЕРБ във Фейсбук.

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Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление, написа съпредседателят на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България“ Ивайло Мирчев във Фейсбук профила си.

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Считаме, че Георги Кандев знае повече, отколкото казва и е написал, затова ще внесем искане за неговото изслушване в парламента и на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за сряда. Това каза зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров пред журналисти.

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