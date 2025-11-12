Лора и Аделина: Увереността идва, когато някой повярва в теб

Снима: Лора Абусалем и Аделина Маринова

Историята на Лора и Аделина показва как програмата „Рамо до рамо“ помага на хора с увреждания да сбъднат професионалните си мечти

Да започнеш нещо напълно ново винаги изисква смелост. За Аделина Маринова – координатор „Подбор на таланти“ в Yettel, тази смелост се нарича „Рамо до рамо“. Програмата на телекома вече единадесет години дава шанс на хора с различни възможности да намерят своята професионална реализация. До нея в този път стои Лора Абусалем, ръководител на отдел „Подбор на таланти“ – не само като ментор, но и като човек, който умее да вижда потенциала отвъд трудностите и да вдъхва увереност.

Да откриеш новото си призвание

Аделина живее с детска церебрална парализа, която засяга фината ѝ моторика. Преди да се присъедини към Yettel, е работила като преподавател по английски език и редактор. Разбира за програмата „Рамо до рамо“ от семейна приятелка, която е видяла информация за инициативата в медиите. Така Аделина открива възможност, която ѝ позволява да се насочи към новото си призвание – човешките ресурси.

Днес Аделина е част от екипа, който отговаря за подбора на кандидати за магазинната мрежа на телекома. „Работата ми носи изключително удовлетворение – особено когато видя, че усилията ми са довели до успех и сме намерили правилния човек за позицията“, разказва Аделина.

В първите седмици тя преминава през въвеждане в процесите на екипа. „Първо слушах колегите как провеждат телефонните разговори с кандидати – какво питат, на какво обръщат внимание, как се прави подборът. После дойде и моят ред“, с усмивка си спомня тя. Признава, че в началото всичко ѝ е било ново и предизвикателно – от работата с Excel до ежедневната комуникация с потенциални колеги. „Като човек, който е по-интровертен, ми беше трудно да се отпусна и да водя разговори с кандидатите. С времето обаче открих, че именно общуването ми помага да се чувствам по-уверена“, споделя Аделина.

Да растеш, докато помагаш на другия

Тази увереност идва и от подкрепата на Лора, нейният ментор. Двете работят заедно от самото начало на програмата и още в първите дни между тях се изгражда доверие. „Лора винаги намира начин да ме насърчи и окуражи. От нея се научих на спокойствие – умение, което ми помага изключително много в ежедневната работа“, споделя Аделина.

За Лора ролята на ментор е нова, но с времето ѝ става като втора природа. Преди началото на програмата тя, както и останалите ментори в Yettel, преминават специално обучение, организирано съвместно с екипа на Jamba – дългогодишен партньор на инициативата. Неправителствената организация от години работи за осигуряването на равни възможности за хората със специални потребности. Екипът ѝ подпомага „Рамо до рамо“ във всички етапи – от предварителния подбор на кандидатите и популяризирането на програмата до обученията на ръководителите, които участват в нея.

„Обучението беше изключително полезно“, спомня си Лора. „Помогна ни да разберем по-добре как да подхождаме в различни ситуации – с разбиране, без предразсъдъци и с внимание към нуждите на човека“. С времето Лора разбира, че менторството не е просто предаване на знания, а умение да се вслушваш и да бъдеш подкрепа. „Това преживяване ме научи на повече гъвкавост. Всеки човек е различен и има нужда от индивидуален подход“, казва тя.

И двете откриват, че в ежедневната динамика общите теми извън работата ги сближават още повече. В свободното си време Аделина обича да играе настолни игри и да гледа мюзикъли и филми, а Лора се разтоварва с тренировки и аудиокниги. Именно книгите са нещото, което ги свързва най-много – редовно си препоръчват заглавия и обсъждат сюжети.

За двете „Рамо до рамо“ не е просто програма, а преживяване, което оставя трайна следа. „Благодарна съм за възможността и за хората, които срещнах тук. От тях научих най-важния урок – че увереността идва, когато някой повярва в теб“, споделя Аделина.

За програмата „Рамо до рамо“

Програмата на Yettel дава възможност на хора с различни възможности да натрупат реален професионален опит и да станат част от екипа на компанията. От 2015 г. насам над 40 участници са преминали през инициативата, а близо една трета от тях продължават развитието си в телекома.

Програмата продължава две години, през които участниците работят по конкретни проекти, подготвящи ги за реалната работна среда. Всеки от тях има до себе си личен ментор – служител на Yettel, обучен да подпомага адаптацията и професионалното развитие на новите колеги.