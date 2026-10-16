Най-важните новини за деня: 16 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 октомври 2026 г.

ПЛАНЪТ НА КАБИНЕТА "РАДЕВ" ЗА БЮДЖЕТ 2027: СКРОМЕН ЕФЕКТ ОТ ПО-НИСКИТЕ РАЗХОДИ, ПРИХОДИТЕ ПАДАТ КАТО ДЯЛ ОТ ИКОНОМИКАТА

Правителството на Румен Радев се похвали с план за "трайно оздравяване на публичните финанси, ограничаване на държавните разходи, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на размера на нов дълг спрямо предходните години, без промяна на основните данъчни ставки". Според Министерството на финансите това е заложено в Проекта на бюджетен план на Република България за 2027 година, който беше официално изпратен на Европейската комисия и на Еврогрупата.

ЗАРЯД ЗА ПРОТЕСТИ? СЛАБИТЕ СТРАНИ НА РАДЕВ, ОБЯСНЕНИ ОТ ПЕТЪР ЧОЛАКОВ (ВИДЕО)

Финансовата политика на правителството е спорна. Увеличението на минималната работна заплата не е в степента, в която се очакваше.

"СПРЯХМЕ КРАНЧЕТО": ИВАН ШИШКОВ ОТВЪРНА НА ДПС И ОСВЕТИ СХЕМА С ПЪТНИ АНЕКСИ ЗА МИЛИОНИ

Нарушени са икономически интереси. Защото ние спряхме обществената поръчка за мантинелите за 1 милиард. Казахме, че няма да работим по този начин. Даже вече не работим с тези фирми. Дружеството „Автомагистрали“ започна да се подготвя да подменя само мантинелите. Закупиха машини, назначиха работници и включително закупиха малко количество мантинели от турска фирма. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков в ефира на Нова телевизия относно сигнала на ДПС до прокуратурата, в който се поставят въпроси за индексацията на договорите за мантинели по време на първото служебно правителство на Гълъб Донев.

БЛАГОМИР КОЦЕВ С НОВО ОБВИНЕНИЕ, ОПИТАЛ "СЪЗНАТЕЛНО ДА СКЛЮЧИ НЕИЗГОДНА СДЕЛКА"

Варненският кмет Благомир Коцев вече е обвиняем и за неизгоден договор, сключен в периода, в който той беше областен управител на Варна - през 2022 г. Тогава бе назначен на поста от правителството на Кирил Петков. Новината стана ясна от прессъобщение на Софийска градска прокуратура от 16 октомври, в което не се споменава името на Коцев. Само че е посочен периодът, в който настоящият градоначалник беше начело на областната управа.

КАК РУСКИТЕ УДАРИ В ЧЕРНО МОРЕ ОТЕКВАТ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ: ГОВОРИ СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА (ВИДЕО)

Как руските удари в Черно море отекват в предизборната кампания за президентския вот? Тази тема коментира в предаването Студио Actualno преподавателят по телевизионна журналистика във ФЖМК и дългогодишен член на НСРТ (сега СЕМ) доц. д-р Светлана Божилова. Според нея темата е толкова значима в геополитически план, че направо е обсебила кампанията за вота: “Това е толкова значим факт в геополитически план и в България, така че няма начин да не се настани. Има твърде много коментари, но както Вие казахте, те са монологични. А ние, разрешавам си да говоря от името на българските граждани в случая, искаме да чуем кандидатите за президент. Защото те ще бъдат фактор за по-нататъшното демократично развитие на България. Искаме да чуем тяхната позиция в такива кризисни ситуации. Още: Твърде меки сме, ние още не назоваваме държавата, която изпраща тези дронове

И БОЙКО БОРИСОВ, И КИРИЛ ПЕТКОВ, И ИВАН КОСТОВ: ЧЕРНО МОРЕ СТАВА ВОЕННА ЗОНА, ДЪРЖАВАТА ДА СЕ ПОДГОТВИ - БИВШИ ПРЕМИЕРИ И МИНИСТРИ С АПЕЛ

Отворен апел за сигурността на България и Черноморския регион, подкрепен от президента Росен Плевнелиев, четирима бивши премиери - включително Бойко Борисов, Кирил Петков и Иван Костов, редица бивши министри, висши офицери от резерва, дипломати и общественици, публикува в профила си във Facebook бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Документът е адресиран до българските граждани, Народното събрание, правителството, Европейския съюз и НАТО. В него подписалите се предупреждават, че Черно море се превръща във военна зона, а нарастващите рискове изискват спешни и конкретни действия от страна на държавата.

"ВОЙНАТА В ЧЕРНО МОРЕ Е ЧАСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА БИТКА СРЕЩУ УКРАЙНА": АНАЛИЗАТОРИ КАЗАХА КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВА БЪЛГАРИЯ

Войната между Русия и Украйна се пренася в Черно море. Това ще продължи дълго време, тъй като Русия има три основни направления за настъпление. Едното е на фронта в Донбас, Харковска и Запорожка област, където нещата не вървят много добре нито за Русия, нито за Украйна. Няма някакво придвижване на фронта. Това мнение изрази геополитическият анализатор Пламен Димитров в ефира на Нова телевизия.

НЯМА ДА ОХЛАБВАМЕ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ: НАСТРОЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ (ВИДЕО)

ЕС няма да смекчава санкциите срещу Русия, такива са настроенията преди Европейския съвет, който трябва да се занимае с 22-ия пакет санкции и да се фокусира върху определянето на пътя на Украйна към Европейския съюз чрез отваряне на още два преговорни клъстера. Разговорите идват на фона на споразумението между американския президет Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин за временно вдигане на санкциите срещу руския дизел.

АПОКАЛИПСИС ЧАКА И БЪЛГАРИЯ, АКО КРИЗАТА В ЧЕРНО МОРЕ ПРОДЪЛЖИ: КОРАБИ СПРЕЛИ ДА ИДВАТ В ПРИСТАНИЩАТА НИ

Апокалиптичен сценарий чака и света, и България, ако безопасността на корабоплаването в Черно море не бъде гарантирана. Корабите вече отказват да идват в българските пристанища и така страната ни е изправена пред опасността да не може да изнесе 5 млн. тона зърно, за което друга алтернатива няма. От друга страна, 50% от световната търговия с пшеница минава през Черно море, което е заплаха и за международния баланс. Това заяви Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

НАЛИ КАЗАХТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ДА СПРЕ С РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ: ТРЪМП СВИ ПЕРКИТЕ В ТВ ИНТЕРВЮ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски "не е добър човек за работа с нас, Байдън му даде стотици милиарди долари". Това заяви американският президент Доналд Тръмп в поредно интервю - този път пред Newsmax. По-интересното е, че думите дойдоха в отговор на конкретен въпрос: Мислех, че казахте на Зеленски да спре ударите по руските рафинерии, какво стана? Още вчера украинският президент каза, че страната му подновява ударите си срещу руските рафинерии, защото Русия не спазва обявеното от Тръмп "енергийно примирие", а руското военно министерство потвърди по-късно, че е имало пореден удар - срещу Рязанската рафинерия.

WSJ: ЗЕЛЕНСКИ Е ГОТОВ ЗА СДЕЛКА - СПИРА ДА ЦЕЛИ РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ ЗА 100 ДНИ В ЗАМЯНА НА НЕЩО МНОГО ЦЕННО

Двама сенатори от Републиканската партия в САЩ са предложили разширяване на обхвата на сателитната мрежа Starlink с около 300 километра навътре в територията на Русия в замяна на нещо важно, което американският президент Доналд Тръмп иска. По-конкретно, ако Киев получи желаното, а се твърди, че украинският лидер Володимир Зеленски се е съгласил - то Украйна следва да преустанови ударите си срещу руски нефтопреработвателни заводи за 100 дни, съобщи The Wall Street Journal на 15 октомври, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

УРОК ОТ ГЕРМАНИЯ С АЛИС ВАЙДЕЛ КАК РУСИЯ ПЕЧЕЛИ УМОВЕ, ДОКАТО ПУТИН НАСТОЯВА: ТЕ ЗАПОЧНАХА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"За нашата национална сигурност, за да има мир в Украйна, не трябва да имаме предвид само украинския интерес за сигурност, но и този на Русия. Това беше в миналото и това беше главната грешка отпреди 20 години – да не признаем руските страхове по отношение на сигурността им". Думите са на Алис Вайдел, лидер на крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), която в последните месеци се изстреля на върха в социологическите проучвания в Герамния. Заключението на Вайдел е част от нейно запомнящо се интервю за The Economist.

КОЛКО ЛЕСНО КИТАЙ ПОМАГА НА РУСИЯ ДА УБИВА В УКРАЙНА: ПРАЩАМЕ ТИ ВСИЧКО, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ СИ

Китай вероятно доставя на Русия важни компоненти за дронове с голям обсег, макар че се представя за неутрална страна във войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна. Руското разследващо независимо издание The Insider установи, че китайската компания Xingkai Tech е готова да доставя на Руската федерация модеми с мрежова архитектура за безпилотни летателни апарати. Журналистите са изследвали модем, открит в дрон от типа „Гербер“. Представяйки се за руски доставчик, поръчали 500 устройства за 2,87 млн. долара за завод в икономическата зона "Алабуга" в град Елабуга - там, където руснаците сглобяват своите версии на иранските дронове "Шахед".

ВСИЧКИ УДАРИ НА ИРАН, КОИТО ЗАБИХА ШАМАР НА ТРЪМП И РАЗПОКЪСАХА СТРАНИТЕ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ (КАРТА, ВИДЕО)

От 28 февруари 2026 г. насам, когато САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран, Техеран и неговите съюзници в Близкия изток са нанесли най-малко 135 прецизни удара по 84 инфраструктурни обекта в Персийския залив. Те са се прицелили в ключови съоръжения в секторите на петрола, газа, тока и транспорта. Освен че нарушиха глобалните доставки на нефт и газ и помогнаха на иранците да устоят на натиска на Щатите, атаките са причинили щети за милиарди долари на Вашингтон, показва задълбочено разследване на Reuters.