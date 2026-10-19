Най-важните новини за деня: 19 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 октомври 2026 г.

"СМЕТКАТА Я ПЛАЩА ЧАСТНИЯТ СЕКТОР": ЕКСПЕРТИ ЗА БЮДЖЕТ 2027 И РИСКОВЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВИЖДАТ

За първи път от 17 години насам в България идва правителство с ясен ангажимент да ограничава бюджетния дефицит, без да прибягва до шоково и агресивно орязване на разходите, което би навредило на икономическата активност. Това положително развитие, заедно с намерението разходите за заплати в публичния сектор постепенно да спаднат от близо 11% до под 8% от БВП в рамките на три години, стана повод за задълбочен дебат в студиото между финансовия журналист Стефан Антонов и икономиста Евгений Кънев.

НАД 110 000 ЕВРО НА МАКЕДОНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ: ЕТО КОЛКО ТОЧНО СТРУВА "ЛЮБОВТА" КЪМ ВУЧИЧ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Над 250 000 евро за организации, които подкрепят Сръбската прогресивна партия и Александър Вучич са похарчени в региона на Западните Балкани, от които малко над 110 000 евро само за Северна Македония, показва разследване на неправителствената организация Балканска мрежа за разследваща журналистика (BIRN). Това обяснява сръбското влияние в югозападна ни съседка, констатирано в доклада на Европейския парламент от юни 2026 г., както и антибългарското поведение на македонския елит, както и защо страната не иска да стане член на ЕС и да впише българите в македонската конституция, при положение, че самата се е съгласила на това още през 2022 г.

ОПРЯ ЛИ ПУТИН ДО АРМИЯ ОТ БАЛКАНИТЕ: ЧЕРНОГОРСКИ ВЕСТНИК С РАЗКРИТИЕ И НАМЕК ЗА ВЕРБОВКА ПО ЛИНИЯ НА БЕЛГРАД

На страната на Русия във войната й в Украйна се бият 15 граждани на членуващата от 2017 г. в НАТО Черна гора - те са предимно вербувани и платени войници. Това научи неофициално черногорският вестник „Победа“ от няколко източника в службите за сигурност в Подгорица. Според неофициална информация от вестника, един човек от Черна гора с инициали В.Д. от Никшич - е убит, а един е изчезнал във войната, в която се смята, че почти два милиона души са загубили живота си.

КОРАБИТЕ БЯГАТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА. ЗАДАВА ЛИ СЕ КРИЗА С ИЗНОСА НА ЗЪРНО?

Шест кораба са се отказали от акостиране в български пристанища след атаките с дронове в Черно море, а други плавателни съдове изчакват в южната част на морето. Това създава сериозен риск за износа на над 5 млн. тона пшеница годишно и поставя под въпрос възможността на земеделските производители да реализират тазгодишната си реколта. За това предупреди председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ: УДАРИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ НЯМА ДА СПРАТ, БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ТРЯБВА ДА СА ГОТОВИ С РЕАКЦИЯ (ВИДЕО)

Ударите с дронове в Черно море няма да спрат, България и Румъния трябва да са готови с реакция. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор от Българското геополитическо дружество Пламен Димитров. Той отговори на въпроса подцениха ли българските власти опасността от руските атаки в Черно море край бреговете на България и Румъния: “Не, не мисля, че са я подценили, защото виждаме, че има доста сериозни реакции, най-сериозната от които е да се поиска помощ от НАТО, разбира се. Също така не мисля, че е било възможно да се направи нещо, което да принуди Русия и Украйна да спрат ударите една срещу друга в Черно море, така щото да не се случат тези трагедии, които станаха в български пък и в румънски териториални води. Още: Корабите бягат от българските пристанища. Задава ли се криза с износа на зърно? Според мен не са подценили, но въпросът е как ще се действа оттук нататък. Това е по-важното, защото няма абсолютно никакви перспективи тези взаимни удари в Черно море да спрат, което означава, че България и Румъния трябва да имат някаква готовност за реакция.“

"ОБВИНЯЕМИТЕ ЗА ПАЛЕЖА НА STARLINK СА ИЗБЯГАЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ": МИРЧЕВ ПИТА РАДЕВ ЗА ОБЕЩАНИЯТА МУ ЗА РЕЗУЛТАТИ

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев разполага с информация, че обвиняемите за палежа на Starlink са избягали от България. „Това ли е контролът, с който успокояваше парламента Радев? На каква информация се основаваше увереността му?“, попита Мирчев във връзка с обещанието на премиера Румен Радев за резултати по разследване на палежа на Starlink. Мирчев изтъкна и че премиерът не е искал депутатите да получат подробности по време на изслушването миналата седмица.

ОЧАКВАТЕ ЛИ ПОБЕДА ЗА УКРАЙНА? А ВИЕ ОЧАКВАТЕ ЛИ ПОБЕДА ЗА РУСИЯ? ИСКАТЕ ЛИ ЕС ДА ОЦЕЛЕЕ? ИВО ХРИСТОВ И "СВОДКИТЕ"

"България не иска да излезе от Европа, но ще устои ли Европа такава, каквато е? България трябва да разглежда сценарий, при който няма да получава сегашното европейско финансиране и неконтролирана миграция. У нас няма социално напрежение". Това заяви пред БНТ вицепремиерът Иво Христов. Още: Вицепремиерът Иво Христов има и руско гражданство? Официален отговор от Министерски съвет

СНИШАВАМЕ СЕ. ДА ВОЮВАМЕ С РУСИЯ. ЧАЙ ИЛИ КАФЕ НА РАДЕВ С МИТРОФАНОВА: ГОВОРИЛНЯ БЕЗ РАЗБИРАНЕ НА ПОЛИТОЛОЗИ

Трио политически анализатори и социолози трябваше да коментират президентските избори и актуалната политическа обстановка в сутрешния блок на бТВ. Щрихирайки изборите и преминавайки през въпроса за ракията, темата за ремонта на Шипка - те стигнаха до външнополитическите теми и започна една говорилня, в която първоначално Андрей Райчев каза, че не е разбрал какво говорят другите, а малко по-късно Георги Харизанов му отвърна със същото: "Сега пък аз не ви разбрах".

ПУТИН СКОРО ЩЕ ИМА 1,5 МЛН. ВОЙНИЦИ: КАКВО ЩЕ СТАНЕ ТОГАВА, АКО УКРАЙНА ПАДНЕ? (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Повечето от руския държавен бюджет отива за военни разходи. Скоро Русия ще има 1,5 млн. души военен персонал. И ако войната приключи утре, какво ще прави Путин с 1,5 млн. войници? Той ще се сблъска с вътрешни проблеми, ако спре войната утре. Затова смятам, че той не иска да спре с Украйна, предвид това, че продължава да ескалира. Затова Европа е загрижена, особено източноевропейците, които са най-близко до Русия. Затова Европа и НАТО се подготвят". Това заяви италианският министър на отбраната Гуидо Крозето в интервю за BBC – и думите му много ясно показват докъде стигна войната в Украйна, а именно: тя вече е война на руския диктатор Владимир Путин с Европа и няма да спре след евентуална руска победа в Украйна. Отделен въпрос е и колко силна ще стане руската армия, ако Украйна бъде подчинена и ресурсите на украинската армия – хора, ноу-хау и техника, преминат в руски ръце.

ТРЪМП ОБВИНИ ЗЕЛЕНСКИ ЗА ВОЙНАТА, А НЕ ПУТИН. ЗЕЛЕНСКИ Е КАТЕГОРИЧЕН: ПРЕДАДОХА НИ (ВИДЕО)

Искам тази война да спре. Зеленски не го е грижа - можеше да сключи по-добра сделка преди 2 години, сега страната му е в руини и си e загубила дори "океаните". Той използва руските рафинерии като мишени, фермерите и животновъдите страдат, но Русия въпреки това изнася милиони барели дизел на ниска цена - това са основните акценти от публикация на американския президент Доналд Тръмп в неговата лична социална мрежа Truth Social. И тази публикация дойде след почти седмица много малко думи за войната в Украйна, излезели от устата на президента на САЩ - но написаното сега показва, че той все повече застава на страната на руския диктатор Владимир Путин, който подпали пълномащабната война в Украйна и е издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца.

НАТО ИМА ПЛАН КАК ДА СПРЕ РУСИЯ

На форума за сигурност във Варшава миналата седмица генерал Алексъс Гринкевич, върховният главнокомандващ на съюзническите сили на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), представи убедителна визия за това как алиансът би могъл да отблъсне руска инвазия на своя територия.

ПОГРОМЪТ НА ФРАНЦИЯ: КОЙ СТОИ ЗАД БЕЗРЕДИЦИТЕ? (ВИДЕО)

Масови протести разтърсиха Франция в някои от най-големите градове в страната. Над 550 хиляди души се включиха в масовите демонстрации, а поне 1200 бяха арестувани за участие в безредици и грабежи.