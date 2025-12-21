Най-важните новини за деня: 21 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 декември, 2025 година.

НОВА ГОДИНА, НОВИ ПРАВИЛА: ВТОРАТА ПЕНСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧИСЛЯВА ПО НОВ МЕТОД

Нови правила за изчисляване на пенсиите от универсалните фондове и нови критерии за това кой какъв пенсионен продукт може да ползва са включени в големия законопроект с промени във втория стълб, публикуван тази седмица за обществено обсъждане. Основната цел на промените е да въведе за пръв път право на избор колко рисково да се управляват парите в частните универсални и доброволни фондове.

ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ АКТИВИ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗАЕМ ЗА УКРАЙНА: ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР В ОСТАВКА СЛОЖИ ТОЧКА НА ТЕМИТЕ

„България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. България е гласувала „За“ дългосрочното замразяване на руските активи и сега се взе решение за безсрочно замразяване. Ние се присъединихме към една декларация на Италия, Белгия и Малта, която казва, че разходването, ако се стигне до такова, трябва да се случи по европейското законодателство и правила. Точка!“. Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев пред БНТ.

ВЛАСТТА ПРЕКАЛИ С "ДЯДОКОЛЕДОВСКИЯ БЮДЖЕТ": НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЗА ШАНСОВЕТЕ ЗА НОВ КАБИНЕТ СЛЕД НОВА ГОДИНА

През последните 5 години се занимаваме само с бюджети в елементи на скандали, прахосническо харчене, постоянна актуализация, закъснели бюджети и хаос. Този сезон има най-скандалните бюджети в демократичната история на България. Това заяви икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев пред БНТ.

ОПАСНОСТИТЕ ПРЕД ПРЕДСРОЧНИЯ ВОТ, ИЗБОРНИЯТ КОДЕКС Е ПРОМЕНЯН 27 ПЪТИ

"Насилственото въвеждане на машинното гласуване, без да бъде обяснено, без да са се постарали народните представители да постигнат консенсус и без да са изчистили недоверието на хората към машините за гласуване, не е добро решение". Това заяви пред Actualno.com Румяна Дечева, експерт по изборно законодателство и бивш председател и заместник-председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК).

ЗЕЛЕНСКИ НАЗОВА КОНСТАНТИТЕ И ПРОМЕНЛИВИТЕ В УРАВНЕНИЕТО ЗА МИР. АРМИЯТА НА ПУТИН "ЕВАКУИРА" УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ В РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна не може да се оттегли от своите територии - "няма нито възможност, нито желание да го направи", а украинският народ също не желае това, обяви президентът на страната Володимир Зеленски по най-горещата тема в мирните преговори с посредник САЩ - териториите. Руският диктатор Владимир Путин настоява за пълен контрол над Донецка и Луганска област, незаконно анексираните земи от Русия като Донецка и Луганска република, без държавата агресор да ги владее напълно. За Киев обаче това е "червена линия" - да отстъпи от крепостния пояс в региона на Донецк, който Москва все още не е овладяла.

ОБЩИНИТЕ ПРЕД ПРАВЕН ПАРАДОКС С РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТРОТИНЕТКИ

Общините у нас са изправени пред сериозни неясноти около практическия процес по регистрация на електрическите тротинетки.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 22 ДЕКЕМВРИ 2025 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

През нощта над повечето райони ще бъде облачно и мъгливо. В източните части от страната ще е с превалявания от дъжд. Минималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, за София – около 0°. Утре ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево време. Ще е почти тихо, в източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 9°.

СМУТ В ОБРАЗОВАНИЕТО: ВСИЧКИ РЕФОРМИ СА НА ПАУЗА, GEN Z ПОКОЛЕНИЕТО Е ОТЧАЙВАЩО ЕЗИКОВО НЕГРАМОТНИ

Всички реформи в българското образование на са пауза и няма никаква яснота дали изобщо ще бъдат доведени до край. Това заяви Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) и директор на столичното 119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов".

"РАЗГЛЕЖДА ЕВРОПА КАТО ЗАПАДАЩА КУЛТУРА": НОВАТА ДОКТРИНА НА САЩ Е ОБЯВЯВАНЕ НА ВОЙНА НА ЕС

Новата доктрина за сигурност на САЩ е обявяване на война на ЕС. Администрацията на Тръмп би искала ЕС да не съществува. Тя разглежда Европа като западаща култура, казва историкът Манфред Берг. Германският историк Манфред Берг е професор по американска история в Хайделбергския университет. Публикуваме интервюто му пред "Дойче веле" без редакторска намеса.