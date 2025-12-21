Общините пред правен парадокс с регистрацията на електрическите тротинетки

Общините у нас са изправени пред сериозни неясноти около практическия процес по регистрация на електрическите тротинетки.

От лятото те вече официално попадат в обхвата на Закона за движение по пътищата. Тогава в НС бяха гласувани промени, според които за малките превозни средства ще се изисква задължителна регистрация, сключване на гражданска отговорност и спазване на редица ограничения, които целят повишаване на безопасността на всички участници в движението. Държавата остави общините сами до края на годината да създадат собствени наредби, които да определят начина на регистрация, контрола и глобите при нарушения.

Правен парадокс

От тогава затрудненията на местните власти по казуса само се увеликават, твърди заместник-кметът на Община Русе Димитър Недев. Въпреки че Общинският съвет вече прие новата наредба, администрацията се сблъсква с правен парадокс за последователността на задължителните документи.

Според Недев държавното законодателство не дава точен отговор на въпроса кое трябва да бъде първо - техническият преглед и застраховката "Гражданска отговорност" или самата регистрация в общината. Липсва ясна процедура за взаимодействието между застрахователите и общинските регистри, което може да доведе до объркване и връщане на граждани от гишетата.

"Не е ясно дали първо трябва да имаш регистрация, за да сключиш застраховка, или обратно - да застраховаш тротинетката и след това да я регистрираш. Това трябва ясно да се запише в закона", коментира Недев.

Източник: БГНЕС

Задължително доказване на собственост

Той беше категоричен и по отношение на необходимостта от доказването на собственост. Това се явява проблем за много хора, които са закупили електрически тротинетки втора употреба или са загубили документите си.

"В изискванията на закона ясно е посочено, че за да се извърши регистрация, собственикът трябва да докаже притежанието на съответното индивидуално електрическо превозно средство. Дали ще бъде с фактура, дали ще бъде с договор,но трябва да има документ за собственост. Той е част от пълния комплект заедно със заявлението", разясни Недев, цитиран от Нова тв.

Русе е избрал подход с поставяне на твърди регистрационни номера, а не стикери, както обмислят други общини. Целта е нарушителите да бъдат засичани от градската система за видеонаблюдение.

Въпреки това Димитър Недев изрази опасения, че ще има опити за заобикаляне на правилата.

Фактическият старт на процедурата по регистрация се очаква около 10 януари, след изтичане на сроковете за обжалване на приетата наредба. Дотогава местните власти се надяват административните неясноти да са изгладени.