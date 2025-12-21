Спорт:

Смут в образованието: Всички реформи са на пауза, Gen Z поколението е отчайващо езиково неграмотно

21 декември 2025, 18:00 часа 214 прочитания 0 коментара
Смут в образованието: Всички реформи са на пауза, Gen Z поколението е отчайващо езиково неграмотно

Всички реформи в българското образование на са пауза и няма никаква яснота дали изобщо ще бъдат доведени до край. Това заяви Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) и директор на столичното 119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов".

"Нашият законопроект все още се обсъжда преди второ четене, колко дълго обаче ще се обсъжда, само народните представители знаят. И яснота в тази посока - абсолютно никаква", коментира той.

Стаматов допълни, че в неизвестното остават освен заканопроекта, и всички останали въпроси, обсъждани в публичното пространство в последната година, особено по отношение на промените в учебните програми и учебните планове.

Неяснота с бъдещето на образователната реформа

Всичко остава да виси за обществено обсъждане, заяви с разочарование той. И коментира, че оставката на правителството е довела до това да няма яснота по отношение на образователните промени.

Става въпрос за щекотливи казуси - забраната за телефони в час, либерализацията на санкциите спрямо учениците, промяната на правилата за общото поведение в училищната среда, както и часовете по добродетели и религии.

"Всичко това е в законопроекта, с който никой не знае какво ще се случи", заяви той.

Стаматов обяви, че по отношение на учебните програми и планове е още по-голям песимист. "Не се задава добър хоризонт през следващите месеци по отношение на яснота и вероятно ще завършим учебната година по старите формати, без абсолютно никаква промяна и никаква реформа, без абсолютно нищо, което да даде лъч светлина по отношение на дръпване напред на образователната ни система", коментира още Стаматов.

Според него последната съществена реформа в българското образование е била през 2016 г. и от тогава развитие няма.

"От тогава досега нищо сериозно не е реформирано, нищо сериозно не е променено. И без съмнение това намира своето отражение върху стабилното изоставане в подготовката на подрастващите ученици по отношение на тяхната всякакъв формат подготовка, включително и представянето им в PISA", заяви той.

Столичният директор смята, че догодина ще изостанем още повече от европейската образователна система.

Малко часове по български език

Той изрази мнението си и по отношение на въпроса със залитането към чуждоезиковото обучение. Стаматов обяви, че е неоспорим факт, че часовете по български език наистина са по-малко и това се отразява пагубно на езиковата грамотност на младите.

"Това също остава без възможност за промяна, нищо няма да бъде променено в езиковите паралелки и в план-приема за следващата година", заяви той.

Източник: БГНЕС

Личното му мнение е, че има залитане по чуждоезиковата подготовка. "Не е тайна, че българският език се изучава в пъти по-малко като брой часове от чуждия език в гимназиален етап. В същото време виждаме едно стабилно изоставане в грамотността, във възможността гимназистите да изговорят стабилно някакви неща", допълни още столичният директор.

Младите протестиращи - със стряскащо ниски езикови учения

Стаматов се съгласи с тезата, че младите протестиращи срещу властта са демонстрирали страшно ниско езиково ниво. Това било видно от интервютата, които дават от площадите и от телевизионните студия.

"Аз съм силно стреснат от това, което чувам и виждам. Езиковата компетентност на днешното, както и да го наричаме, младо поколение, всъщност е много страшна, защото не могат да изрекат сериозни, сложно съставни изречения, в които да разкажат нещо с необходимата последователност", обяви Стаматов, цитиран от Фокус.

"Колкото и да не искаме те да бъдат като нас, по-възрастните, със същия този изказ и последователност, всъщност, за да попиташ изкуственият интелект нещо и той да ти отговори това, което ти желаеш, трябва да го попиташ много сериозно, задълбочено, без да имаш никаква грешка. В противен случай, дори от изкуственият интелект дигиталното поколение ще получи грешен отговор, а вината ще е в него", допълни той.

