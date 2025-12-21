"Разглежда Европа като западаща култура": Новата доктрина на САЩ е обявяване на война на ЕС

Новата доктрина за сигурност на САЩ е обявяване на война на ЕС. Администрацията на Тръмп би искала ЕС да не съществува. Тя разглежда Европа като западаща култура, казва историкът Манфред Берг. Германският историк Манфред Берг е професор по американска история в Хайделбергския университет. Публикуваме интервюто му пред "Дойче веле" без редакторска намеса.

Какви основни промени носи новата доктрина за сигурност на САЩ в сравнение с досегашната им стратегическа ориентация?

Манфред Берг: Не виждам основна промяна в този смисъл, а по-скоро радикализация. Отдавна чуваме подобни изказвания от администрацията на Тръмп – достатъчно е да напомня само за Мюнхенската конференция по сигурността и речта на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс . В този смисъл новата стратегия е обобщение, което ни показва доста ясно в каква посока ще се движи американската външна политика през следващите години - особено по отношение на Европа.

С какво се характеризира тази радикализация?

Манфред Берг: Всъщност това е обявяване на война на Европа. Европейският съюз (ЕС ) се разглежда като противник. Администрацията на Тръмп би искала да го няма, а САЩ да поддържат двустранни отношения с европейските държави или поне да понижат статута на ЕС до нещо като зона за свободна търговия. Това поне може да се прочете между редовете.

"Европа се разглежда като западаща култура"

Това, което намирам за особено радикално, е, че този документ се отличава с направо националистичен тон. По отношение на САЩ се говори, че Америка се нуждае от силни семейства със здрави деца. Това напомня за езика на националистическите движения и режими. По отношение на Европа демографската трансформация, която между другото се наблюдава и в САЩ, е смятана за проблем. Европа се разглежда като западаща култура, която предава цивилизационните си ценности. Миграцията и демографската трансформация на европейските нации се разглеждат като голям проблем.

Администрацията на Тръмп не крие, че търси съюз с десните популистки сили , които тя счита за пазители на западната цивилизация. Всъщност това не е нищо ново, но в тази радикализирана версия в много отношения това е шокиращо.

Снимка: Getty images

Дали това е опит да бъде разединен Европейският съюз или да се задълбочи разделението, което вече частично се очертава?

Манфред Берг: Тръмп никога не е криел, че разглежда Европейския съюз като противник и че би искал да види укрепени силите в Европа, които са настроени срещу Европейския съюз. Освен унгарския премиер Виктор Орбан или "Право и справедливост" (ПИС) в Полша, това са и десните популистки движения в Германия и други държави, включително Франция. Разбира се, това е опит да бъдат разединени Европейският съюз и европейците.

Вие следите поляризацията в САЩ от дълго време. Самият документ се позовава на изолационистката доктрина на Монро от 19 век. Наистина ли той се вписва в тази традиция?

Манфред Берг: Първоначалната доктрина на Монро гласеше "Америка за американците". През 1823 година САЩ се противопоставиха на опитите на европейците да основават отново колонии в Америка. Причината за това беше борбата за свобода на Латинска Америка срещу Испания. Зад доктрината на Монро обаче стоеше претенция за хегемония. В началото на 20-и век президентът Теодор Рузвелт я изостри, обявявайки, че САЩ трябва да играят ролята на полицай в Латинска Америка.

"САЩ искат да си върнат старата роля на хегемон"

Тръмп открито продължава тази линия. САЩ искат да си върнат старата роля на хегемон, която им дава контрол над стратегически важни суровини и територии . Вероятно тук се има предвид Панамският канал, който САЩ върнаха на Панама в края на 20-и век, което американските националисти не могат да преглътнат. Всъщност това не е толкова връщане към началото на 19-и век, колкото към началото на 20-и век, когато САЩ се намесваха по свое усмотрение в Латинска Америка и Карибите.

Къде в тази ситуация в САЩ са класическите трансатлантици, които подкрепят трансатлантически ориентирана външна политика?

Манфред Берг: Наистина си задаваме този въпрос. Смятам, че има много хора сред военните, които знаят колко важни са НАТО и Трансатлантическият съюз за американската световна мощ. В момента на тези хора не се обръща голямо внимание. Същото важи и за трансатлантиците в Републиканската партия и дори в администрацията на Тръмп. Външният министър Марко Рубио не играе почти никаква роля . Той не участваше и в така наречения мирен план, който Тръмп представи преди време за Украйна.

"Тръмп иска да предефинира радикално световния ред"

Разбира се, сред опозицията и в интелектуалните кръгове има много критики. Някои наблюдатели наскоро заявиха, че с тази стратегия САЩ се отказват от ролята си на световна сила. Аз по-скоро смятам, че Тръмп иска да предефинира радикално световния ред и ролята на САЩ в него – да се откъсне от глобализма, от износа на демокрация, от това, което в Германия наричат външна политика, основана на ценности. Русия вече не се разглежда като противник, а напротив. САЩ се виждат като посредник за постигане на "стратегическа стабилност" между Европа и Русия, както се казва в този документ. Трансатлантическият алианс, какъвто го познаваме от началото на Студената война, вече не съществува, поне не при условията, които администрацията на Тръмп определя в момента.

Какво може да направи ЕС в тази ситуация?

Манфред Берг: Отдавна говорим за това, че ЕС трябва да покаже единство и да бъде последователен, че трябва да използва икономическия си потенциал и да се развива в посока към военен съюз. Във всеки случай не можем да очакваме, че в обозримо бъдеще ще се върнем към трансатлантическите отношения отпреди Тръмп. Това е нереалистично – дори и той да не е вече на политическата сцена след няколко години.

Само че тези призиви към европейците често се провалят заради националните интереси. И администрацията на Тръмп спекулира с това. Ние сме 27 държави в Европейския съюз, които винаги мислят първо за националните си интереси. ЕС се нуждае от силно лидерство, но Германия и Франция, които трябва да бъдат водещите сили в ЕС, са все по-нестабилни – отслабени са политически и икономически.

Източник: "Дойче веле"