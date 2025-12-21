Властта прекали с "дядоколедовския бюджет": Николай Василев за шансовете за нов кабинет след Нова година

През последните 5 години се занимаваме само с бюджети в елементи на скандали, прахосническо харчене, постоянна актуализация, закъснели бюджети и хаос. Този сезон има най-скандалните бюджети в демократичната история на България. Това заяви икономистът и бивш вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев пред БНТ. Още: Николай Василев за еврозоната: Цените няма да се взривят. Те вече се повишиха заради хаотичната бюджетна политика

По думите му основната причина, че правителството си тръгна е, че прекали до невиждани размери с дядоколедовския бюджет. „Моята търпимост отдавна се е изпарила отпреди още пет години. За последните години бюджетите са все по-лоши и икономически за бъдещето на държавата. За мен е по-добра мярка удължителният закон за бюджета, защото първите два бюджета засилваха страната към още по-голяма катастрофа“, коментира Василев.

Според него повечето наблюдатели и политици смятат за даденост, че като се завърти конституционната рулетка задължително трите партии, които получат мандата, отиваме на избори, но това не е единственият възможен състав.

Още: Еврото не е марсианска валута: Николай Василев за ползите от смяната на лева с евро

Ще ходим ли 100 пъти на избори или след Нова година партиите ще направят кабинет?

Снимка: БГНЕС

„По-добре е за държавата да има редовно правителство, отколкото да ходим 100 пъти на избори. От всяка една трудна ситуация може да се намери изход. Може да се намерят партии в парламента, които да се замислят, че може теоретично да се случи нещо и с първия, и с втория, и с третия мандат“, анализира Николай Василев.

Според него за повечето партии следващият парламент може да бъде по-лош от сегашния. Колко пъти ще ходим на избори през 2026 година, запита Николай Василев. Той посочи, че големият проблем е, че държавата няма стабилно управление.

Той настоя за концесия на всички магистрали, пристанища, летища, жп обекти, ВиК и др. „За мен концесията е начин без средства от държавния бюджет, да бъде построена държавна инфраструктура, отколкото от държавни ръце“, каза още Василев.

Още: Намираме се в бюджетно блато "3, 5, 8": Николай Василев с критики