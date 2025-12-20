Атака с дронове остави част от руската Ростовска област без ток, парно и вода (ВИДЕО)

Електрическа подстанция е в пламъци в Ростовска област на Русия, след като е била подадена тревога за възможна атака с дронове. Електричеството е прекъснато в няколко села в район Аксайски. Администрацията на района потвърди за „инцидент“ на въздушната електропреносна линия № 35. "В резултат на това няма водоснабдяване и отопление в квартал Военни Городок, а в Алексеево няма водоснабдяване. Причината се разследва“, заявиха властите на 20 декември.

Още: Украйна ще прави морски дронове със съюзник, който е сред лидерите в областта (ВИДЕО)

Дете загина при взрив в Московска област

Едно дете е загинало при експлозия на неизвестен обект в Химки, Московска област, а други две деца са ранени, съобщават междувременно местни медии.

Още: Орбан се тупа по гърдите, че не дал "военен заем" на Украйна, Полша му "присъди" Орден на Ленин

Според местни обществени групи експлозията е станала на улица „Банни Лейн“ в Сходня. Районът е ограден.

Канал "112", който има тесни връзки с правоохранителните органи, съобщава, че 51-годишна жена и 15-годишен тийнейджър са ранени. Дете е загинало, преди да пристигне линейката.

Още: Буданов: Не сме богове, но знаем как да правим чудеса. През 2026 г. Украйна ще разчита само на себе си

Що се отнася до руските атаки в Украйна, стана ясно, че 69-годишен мъж е загинал при въздушен удар в район Полоховски в област Запорожие. Според местните власти трима души са били ранени при атаката в района.