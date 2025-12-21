Зеленски назова константите и променливите в уравнението за мир. Армията на Путин "евакуира" украински граждани в Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна не може да се оттегли от своите територии - "няма нито възможност, нито желание да го направи", а украинският народ също не желае това, обяви президентът на страната Володимир Зеленски по най-горещата тема в мирните преговори с посредник САЩ - териториите. Руският диктатор Владимир Путин настоява за пълен контрол над Донецка и Луганска област, незаконно анексираните земи от Русия като Донецка и Луганска република, без държавата агресор да ги владее напълно. За Киев обаче това е "червена линия" - да отстъпи от крепостния пояс в региона на Донецк, който Москва все още не е овладяла.

Украйна контролира части от Донецка и Луганска област и няма да напусне своите територии, категоричен бе Зеленски на 20 декември. Той каза още, че всяко евентуално изтегляне на войски трябва да бъде симетрично и че Украйна ще се оттегли в същия размер, както Русия. Според него в прословутата "свободна икономическа зона" в Донецка област, която Доналд Тръмп иска да вкара във финално споразумение, не трябва да има войски или тежко оръжие.

Zelensky:



Ukraine cannot withdraw from its territories — there is neither the possibility nor the desire to do so, and the Ukrainian people do not want this either.



Ukraine controls parts of the Donetsk and Luhansk regions and is not going to leave its territories. pic.twitter.com/3lvdMMDaxa — Clash Report (@clashreport) December 20, 2025

Друг ключов акцент от изказванията му пред медиите в Киев, където му гостува португалският премиер Луиш Монтенегро, бе, че Украйна няма да може самостоятелно да поддържа армия в размер от 800 000 души след прекратяване на огъня. Такъв е размерът на въоръжените сили, за който властите в Киев биха се съгласили, а не по-малко, както настоява Руската федерация - изглежда все пак, че това няма да е толкова спорен момент в преговорите. За да аргументира думите си, украинският президент каза, че е необходима подкрепа от партньорите, която да служи като гаранция за сигурност, докато икономиката се възстанови след войната.

Някои съюзници забавят доставката на ракети за противовъздушна отбрана на Украйна, алармира още Зеленски. Според него това се дължи на факта, че заплахите от Русия и провокациите в Европа са оказали влияние върху европейците. Киев обаче не може да произвежда тези оръжия все още сам, защото не разполага с нужните лицензи.

Украинският президент е убеден, че Русия няма да направи компромис по отношение на Украйна и ще продължи да се стреми към пълна окупация. Ето защо са необходими санкции и икономически натиск върху Москва, смята той. И подчерта, че САЩ трябва да засилят натиска върху Русия, за да не ѝ останат алтернативи: Разузнаването на САЩ: Путин иска цяла Украйна и части от Европа.

Що се отнася до мирните преговори, Украйна подкрепя инициативата на САЩ за провеждане на тристранна среща между Киев, Вашингтон и Москва, категоричен е Володимир Зеленски. Отбеляза все пак, че вече е имало доста такива срещи, но резултатите не са отговаряли на очакванията. Той вече обяви, че САЩ са предложили нов формат в преговорите, който да включи и европейски лидери. Зеленски каза, че все още няма мирно споразумение, а може би и никога няма да има. Истинското споразумение не е само "на хартия", а означава, че войната трябва да спре наистина, смята той.

Key statements by Zelensky: Here’s the main takeaways



Zelensky stated that Ukraine will not be able to maintain an 800,000-strong army after a ceasefire and will depend on partner support for security.



He also suggested the possibility of withdrawing troops from the Donetsk… pic.twitter.com/0xMvDLCE6m — NEXTA (@nexta_tv) December 20, 2025

Унгарският премиер Виктор Орбан също попадна в изявлението на Зеленски - според украинския президент той мисли само за себе си, докато народът му страда. Думите му бяха свързани с това, че Орбан продължава да блокира пътя на Киев към Европейския съюз. В същото време лидерът на Унгария не спира да показва прокремълските си наклонности. "Русия вече е била нападана от, да речем, Наполеон, нали? И от Хитлер. Те не успяха. А сега – очевидно – Кая Калас ще успее", каза той по адрес на ръководителя на външната политика на ЕС. Защитата от Хитлер и Наполеон, която се сравнява със защита от Европа към настоящия момент, е един от основните наративи на Кремъл, с който руснаците оправдават агресивната си война в Украйна и ламтят за още: Русия с нова, но вече изтъркана кампания: Европейците са фашисти, да пазим държавата си.

Hungarian PM Viktor Orbán:



Russia has already been attacked by, say, Napoleon, hasn’t it? And Hitler. They didn’t succeed.



And now—obviously—Kaja Kallas will succeed. pic.twitter.com/aqiRYjVqx4 — Clash Report (@clashreport) December 20, 2025

Междувременно пратеникът на Путин за преговорите за мир - ръководителят на Руския фонд за инвестиции Кирил Дмитриев - се срещна с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Маями, след като и украинска делегация разговаря с тях. Според руския представител разговорите се провеждат "конструктивно" и ще продължат в събота и неделя местно време.

Отделно Дмитриев каза, че Русия се готви да си сътрудничи със САЩ в Арктика. По-рано той говореше и за възможното строителство на междуконтинентален тунел между Аляска и Далечния изток на Руската федерация. Руският представител се е доказал като икономическото оръжие на диктатора Владимир Путин, който излиза на сцената, когато Америка на Тръмп трябва да бъде изкушена със сделка, за да позволи предимство на Москва в мирните преговори за Украйна.

Директорът на Националната разузнавателна служба на САЩ Тулси Габард, която оправда инвазията на Русия в Украйна по време на изслушването си в Сената, за да бъде утвърдена на поста, сега опроверга материала на агенция Reuters, в който се казва, че Владимир Путин няма намерение да ограничи амбициите си до Украйна и че подготвя война срещу балтийските държави. Тази информация беше оповестена с позоваване на данни на американското разузнаване, изнесени от различни неназовани източници. Габард наиписа в социалните мрежи, че това е „лъжа и пропаганда“, като заяви, че журналистите са искали да подкопаят мирните усилия на Доналд Тръмп.

Руснаците "евакуират" украинци от Сумска област

Притеснителна новина от североизточната украинска Сумска област - гражданското население се евакуира от граничните населени места в региона след съобщения, че руските войски са "евакуирали" жители на гранично село в областта. Това съобщи Олег Григоров, председател на Областната военна администрация в Суми. „Някои жители, които преди това бяха отказали евакуация, бяха евакуирани от община Краснополска с бронирани превозни средства. Сега те се намират в транзитен център, където получават необходимата помощ“, обясни той. По думите му - всички хора, които са подали молби, се евакуират. Това се извършва в сътрудничество с доброволци и съответните служби.

"Врагът не оставя избор на жителите на селищата в близост до границата. Единствената правилна стъпка е евакуация, за да се спасят животи", написа Григоров. Думите му идват след медийни съобщения, че руски войски са навлезли в гранично село в Краснополщина, област Суми, и са евакуирали хора. В публикацията си обаче ръководителят на областната администрация не свързва директно евакуацията с тази информация.

На 20 декември вечерта "Кордон.Медия" съобщи, че руски войски са навлезли през нощта в граничното село Грабово в област Суми. Там са се намирали цивилни лица, които преди това са отказали евакуация в писмен вид. Според публикацията окупаторите са изпратили повече от 50 жители на това село в Русия, за да извършат така наречените филтрационни мерки. Журналистите също така съобщават за по-нататъшно придвижване на руски части към селата Високи и Рясно. В последното също са се намирали цивилни лица към сутринта на 20 декември. Евакуацията обаче е започнала същата вечер. Данните са потвърдени и от "Суспилно".

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Рязко повишение в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна отчита украинският генщаб на дневна база. На 20 декември са станали 235 бойни сблъсъка, докато на 19 декември бяха 165 (т.е. сега са със 70 повече), сочат официалните украински данни. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 166 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 16 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3609 изстреляни снаряда, като това е с около 260 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 2833 FPV дрона, което е с около 1760 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са станали 72 бойни сблъсъка за денонощието, а в съседното от юг Олександриевско направление украинците твърдят, че са отблъснали 19 руски щурма. В направлението към Константиновка е имало 18 атаки на руската армия, при Гуляйполе в Запорожка област - 17, в Лиманското направление - 14. Още 13 са били отблъснати в Южнослобожанското направление - там основна точка е Вовчанск (в северната част на Харковска област), а 12 щурма са спрени в Славянското направление. Няма други сектори от фронта с регистриран двуцифрен брой сражения в рамките на 24 часа.

Ukrainian drone operators from the 427th Separate Regiment of Unmanned Systems “RAROG” stopped a Russian assault in the Donetsk direction, destroying tanks, armored vehicles and an MTU-20 bridge-layer that was meant to enable the advance. By cutting off armored support, the… pic.twitter.com/HjbNeVtsw4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 20, 2025

Министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал заяви, че укрепването на позициите продължава във всички райони на фронта. Изградени са над 2100 опорни точки за взводове, 3000 км противотанкови ровове, 1000 км бетонни бариери, 16 000 км бодлива тел и 4300 км ниски препятствия.

Ukraine’s Defense Minister Denys Shmyhal says fortification efforts are ongoing across all frontline regions. Over 2,100 platoon strongpoints, 3,000 km of anti-tank ditches, 1,000 km of concrete barriers, 16,000 km of Egoza razor wire and 4,300 km of low-profile obstacles have… pic.twitter.com/4LJpm6xoVJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 20, 2025

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават кампанията си по прочистване на Купянск и напредват в централната част на града. Геолокализирани кадри, публикувани на 20 декември, показват, че те наскоро са напреднали по магистрала P-79 Купянск-Чугуев.

A russian FPV drone struck a building in central Kupyansk, Kharkiv oblast.

📌: 49.714423, 37.611669@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/T504Mbztf4 — Road to Mars (@RoadtoMars9) December 20, 2025

Руснаците пък имат потвърден напредък по северния фланг на Гуляйполе. Геолокализирани кадри от 19 декември сочат, че те са се придвижили в централната част на Добропиля (да не се бърка с населеното място, намиращо се северно от Покровск) и Варваровка. Напреднали са и на изток от двете селища.

Украинският лейтенант с позивна "Алекс" обръща внимание на Мирноград, на североизток от Покровск. "Сивата зона, изобразена на картите в Мирноград, в действителност изглежда като непрекъсната смесица от нашите и позициите на руснаците (използвана е обидна дума - бел. ред.). Боевете продължават от Новоикономично до Родинско (на северния фланг на Мирноград - бел. ред.), което доказва присъствието на части на ВСУ", пише той в Telegram канала си "Офицер".

Каналът "Бахмутски демон" снощи съобщи за тежки сражения край Мирноград, а украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов допълни, че отдавна не е виждал "толкова много мотоциклети и оборудване в тила".

Руска колона се е движила и към Добропиля, северно от Покровск, но украинските сили от 253-ти отделен щурмов батальон са отговорили подобаващо, както се вижда във видеото, споделено от тях:

A Russian column was moving toward Dobropillia. Ukrainian forces from the 253rd Separate Assault Battalion AREY responded to the advance. You can see the result for yourself. pic.twitter.com/smAvpPiXQG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 20, 2025

Според руския пропаганден Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, в посока Покровск-Мирноеград бойци от 2-ра гвардейска армия „Център” "освободили" село Светло, намиращо се на запад от Мирноеград, като още повече стегнали "примката около обкръжения гарнизон на украинските въоръжени сили в града".

Той отчита и следното: руските войски нанасят удари по региона на Одеса за трети пореден ден, като мостът и прелезът в Маяки отново са били ударени. Мощните атаки срещу областта накара Зеленски да намекне за бъдещи оставки. Той заяви, че след последните събития властите преразглеждат работата на отговорните за противовъздушната отбрана в Одеса. Вицепремиерът Кулеба и заместник-ръководителят на кабинета на президента Виктор Микита са на място и координират усилията с местните власти, докато разследването продължава: След атаката с дронове: И балистична ракета удари моста, свързващ Одеса и Кишинев (ВИДЕО).

Руската противовъздушна отбрана е свалила само три дрона над страната през изминалата нощ - над Волгоградска и Ростовска област, съобщава военното министерство в Москва.

На 20 декември вероятно склад за боеприпаси е бил атакуван в Новозъбков в руската област Брянск. Регистрирана е вторична експлозия, според анализ на руския опозиционен канал ASTRA. Пожар, последван от експлозия на боеприпаси, е възникнал на улица „Мичурин“ 44В в Новозъбков, показват снимки и видеоклипове на очевидци. Сградата е обозначена като „Кузница“ в Google Maps. Местни жители са съобщили за пожар и звуци, наподобяващи експлозия. Местните власти не са коментирали случая. През нощта на 19 срещу 20 декември, според руското министерство на отбраната, един дрон е бил свален над област Брянск.

В нощта на 21 декември (от 18:00 часа на 20 декември) Русия атакува Украйна с 97 безпилотни летателни апарата, около 60 от които „Шахед“. Според предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 08:30 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 75 дрона от типа „Шахед“, „Гербер“ и други типове в северната, южната, западната и източната част на страната. Регистрирани са удари на 19 безпилотни летателни апарата на 8 места, както и падането на отломки от свален дрон на едно място. "Атаката продължава, в въздушното пространство има няколко вражески безпилотни летателни апарата", обявиха от ВВС на Украйна.

