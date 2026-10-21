Най-важните новини за деня: 21 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 октомври 2026 г.

"ВЪВ ВСЯКА МЯРКА ИМА ПО ЛЪЖИЧКА КАТРАН": АСЕН ВАСИЛЕВ ЗА БЮДЖЕТА - ПРЕДУПРЕДИ ЗА ПРОБЛЕМ В "МИТНИЦИТЕ"

"Във всяка мярка има една лъжичка катран, за да не може да ги похвалиш като хората. Имам чувството, че някой насила ги прави тези неща, не с желание", каза лидерът на "Продължававаме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев в сутрешния блок на бТВ. Той визира мярката на управляващите за данъчни облекчения за децата, които ходят на школи и извънучилищни дейности. "Как ще ви дадат облекчение, трябва да събирате бележки. Колко семейства ще си съберат бележките, за да ходят в данъчните, за да съберат 100 евро?", попита Василев.

"БЮДЖЕТЪТ НАЛИВА БЕНЗИН В ЦЕНИТЕ": АНДРЕЙ ГЮРОВ ЗА ПРОВАЛИТЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА

Икономическата логика и фактите показват, че цените не се свалят с ръкостискане в Министерски съвет. Видяхме как веднъж се провали с „Магазин за хората“, ние го закрихме като служебно правителство, защото това бяха излишни разходи, които се прехвърляха на бюджета без никакъв ефект. Видяхме го и с „Кошница с грижа“, която трябваше да свали цените с 15%. Икономиката не се влияе от мнението на политиците, тя се влияе от техните действия. Регулаторът трябва да си върши работата. Точно това, което налива бензин в огъня на цените, са всъщност прекомерните бюджетни дефицити и разходите на държавата. Това каза кандидатът за президент Андрей Гюров в ефира на Нова телевизия.

"ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ПРОВАЛИ ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ ЗА ПЕТРИЧКИЯ ЕСКОБАР

Пореден опит на опозицията да изясни обстоятелствата около помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, се провали заради липсата на кворум в Народното събрание. Извънредното заседание беше поискано от ГЕРБ, "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ), които настояваха да бъдат изслушани представители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и ръководството на Софийския затвор.

ЕДИН ОТ НАЙ-БЛИЗКИТЕ ДО ПЕЕВСКИ "ПОЛИТИЧЕСКИ КАРДИНАЛИ" Е В АРЕСТА

Арестуваха кмета на Белица Радослав Ревански, научи Actualno.com през свои източници. Той е сочен за един от най-близките до Делян Пеевски, зам.-председател е на ДПС "Ново начало". Полицейска акция тече от сутринта в Община Белица. Униформени са влезли в сградата около 8:00 часа. Проверяват се документи, свързани със съмнителни обществени поръчки, а административното обслужване на гражданите е преустановено. Кметът Радослав Ревански също е бил в сградата на общината.

КАК ТРЯБВА ДА РАБОТИ НОВИЯТ ВСС: ПРОКУРОР ГЕОРГИ ЧИНЕВ ДАВА РЕЦЕПТАТА И КОМЕНТИРА ЗНАКОВИ СЛУЧАИ (ВИДЕО)

Новият Висш съдебен съвет (ВСС) трябва да разнищи до край случаите “Осемте джуджета“ и “Нотариуса“ и не само тях. Това каза в предаването Студио Actualno административният ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас Георги Чинев, номиниран от 61 негови колеги за член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Той е магистрат с над 25-годишен юридически опит, преминал през различни нива в прокуратурата. Той отговори на въпросите как трябва да работи новият ВСС, така, че да стане по-прозрачени и трябва ли хората да научат от съвета цялата истина за случаите “Осемте джуджета“ и “Нотариуса“: Още: ВСС осветява случая "Нотариуса": Изпраща в НС проверката на съдии “Безусловно и аз нееднократно съм казвал в хода на предизборната кампания, пък и в отговор на поставените писмени въпроси, да, всички зависимости, всички обвързаности, всички нелегитимни влияния, всички поводи за натиск върху магистратите, независимо от източника им, а още повече в конкретните случаи, за които ме питате, трябва да бъдат осветлени. И това е нумерос клаузус. Друга позиция не може да има по темата.“

ЧЕРНО МОРЕ: ОСТАНКИ СЛЕД АТАКАТА С ДРОНОВЕ, НО КАКВИ? И ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР НЕ ЗНАЕ, НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН

Никога не съм говорил за останки от дронове, а за останки – думите ми бяха интерпретирани от медиите. Нямам представа какви са останките. Грижим се за кораба ("Челси-3"), получавам ежедневни справки какво се прави. Това заяви транспортният министър Георги Пеев и продължи със следните доста запомнящи се думи: "Министерството на транспорта няма компетенция да оцени какви са останките", като изказа предположение, че може да става въпрос за останки от корпуса или нещо друго.

РУСИЯ НЯМА ДА АТАКУВА В ЧЕРНО МОРЕ ДО ИЗБОРИТЕ У НАС: ДОБРОМИР ЖИВКОВ ОБЯСНЯВА (ВИДЕО)

Има противоположни тенденции за това колко българи ще излязат да гласуват в неделя. Наблюдаваме обаче една засилваща се неудовлетвореност у харата заради цените и покупателната способност. Това заяви в предаването Студио Actualno социологът от “Маркет Линкс” Добромир Живков, коментирайки новото проучване на агенцията.

ДУМИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ, КОИТО ЗАСЕНЧИХА НАПЪНИТЕ НА ТРЪМП ДА ИЗКАРА ПУТИН НЕПОБЕДИМ (ОБЗОР – ВИДЕО)

Снощи, 20 октомври, Норвегия и САЩ изглеждаха не просто като различни краища на планетата, а като различни вселени. Защото от Осло украинският президент Володимир Зеленски засенчи тирадата от полуистини, превръщащи се в политики на лъжи на американския президент Доналд Тръмп, седнал удобно в Белия дом – ВИЖТЕ С ПРИМЕРИ: Тръмп: Украйна да сключи сделка, иначе ще е много лошо - много пари похарчихме (ВИДЕО)

РУСКИ ДИЗЕЛ ТРЪГВА КЪМ САЩ, ЯСНО Е КОГА. ЕС ДЕЙСТВА ДА НАМЕРИ ОЩЕ ПАРИ ЗА УКРАЙНА

Първият руски танкер с 40 000 тона водоизместимост, който трябва да докара дизел до САЩ съгласно сделката между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, ще отплава на 22 октомври. Това заяви руският вицепремиер и енергийен министър Александър Новак, цитиран от най-големите руски държавни медии. Съобщението стана факт точно когато Путин прие пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който вчера проведе среща с украинския президент Володимир Зеленски в Норвегия - ОЩЕ: Срещата на Зеленски с Уиткоф в Осло приключи: Защо Уиткоф не се появи на пресконференцията

СРЕЩА ПОРЕДНА С УИТКОФ: ПУТИН Е ГОТОВ НА ВСИЧКО ЗА МИР ... В ИРАН (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин е готов "по всякакъв начин" да съдейства да се прекрати войната, но войната в Иран. Това стана ясно от видеокадри от срещата му в Москва със специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф. "Малката" подробност е, че на тази среща би трябвало да се говори как да бъде спряна войната в Украйна, която Путин подпали с пълномащабна руска инвазия на 24 февруари, 2022 година.

ЗАЩО ЕВРОПА ПЛАМНА И КОЙ ИМА ИЗГОДА ОТ ТОВА? (ВИДЕО)

След масовите протести във Франция, които събраха между 550 и 800 хиляди граждани по улиците на републиката, общото недоволство от глобалните процеси и качеството на образование в Европа, се разрасна и в други страни.

ЗАЩО ФРАНЦИЯ ГОРИ?

Всеки, който се разходи по парижките булеварди в неделя следобед, би усетил онези „срам и гняв“, за които говори президентът Еманюел Макрон след уикенд, белязан от безредици.

МУЗИКАТА, КОЯТО СВЪРЗВА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛИЯ СВЯТ: ТЕДИ ЕРОТЕЕВА В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Това ще бъде един много хубав концерт, посветен на родолюбивата кауза, на възпяването на всички онези герои, които са дали живота си, за да сме днес свободни. Ще пеем за тях.