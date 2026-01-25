Най-важните новини за деня: 25 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 януари 2026 г.

МАШИНИ, СКЕНЕРИ ИЛИ ХАРТИЯ: ЦИК ОБЯСНИ ЗА "МАДУРОВКИТЕ"

Нашият съществен проблем с честността на изборите е свързан преди всичко с доверието в изборния процес. И ние няма да възстановим доверието на българските гражданите като наложим една технология вместо друга, напротив ще изострим проблемът. Това обясни представителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Цветозар Томов в интервю пред БНР. Още: Скенерите скараха предизборно партньорите: Уплашиха се от промени през нощта

РАДЕВ ВЕЧЕ НЕ Е ПРЕЗИДЕНТ, А ПАРТИЕН ИГРАЧ: МВР МИНИСТЪРЪТ В ОСТАВКА С КОМЕНТАР

Рано и преждевременно е да се коментира политическият проект на президента Румен Радев. Радев вече не е президент и дали ще прави партия, дали ще оглави коалиция от партии, с каква програма, платформа и приоритети ще бъде няма как да знаем. От този момент да се говори какви са изгледите за успех, е да гадаем. Това заяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов пред БНР. Още: Какво печели и какво губи Радев с оставката си: Анализ на конституционалист

ИСТОРИК: БОРИСОВ И РАДЕВ МОЖЕ ДА СИ МЕЧТАЯТ ДА СИ РАЗМЕНЯТ МЕСТАТА, ИМА НЯКАКВА ДОГОВОРКА

"Няма да се изненадам, ако накрая се окаже, че двамата спасители са си направили споразумение. Интересно е да видим ГЕРБ кой ще издигнат за кандидат-президент. Включително в крайна сметка Борисов и Радев може да си мечтаят да си разменят местата и да видят как е, като господата Путин и Медведев". Това коментира пред БНР историкът Александър Стоянов.

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: РАДЕВ НЕ Е МЕСИЯ, НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ТЕРЕН Е ОТ ДЕВЕТ ГОДИНИ

„Влизането на Румен Радев в активната политика със сигурност ще размести политическата сцена“. Това заяви в предаването „На фокус“ по Нова телевизия Николай Денков от „Продължаваме Промяната“. Той замести лидера на ПП Асен Василев, който предварително бе анонсиран като гост, но стана ясно, че спешен здравословен проблем му е попречил да участва.

ОБРАТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: ШОФЬОРИ С ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ОТ ТОП ВИСШИСТИ

Шофьорите на тежкотоварни камиони и работниците в някои видове промишленост и строителство са по-високо платени от лекари и учители. Това показват актуалните оферти за работа в електронната трудова борса, която Агенцията по заетостта обновява ежедневно с нови работни места, показва проверка на "Сега". Към момента, свободните места в цялата страна са 7261, като заплащането варира от няколкостотин до няколко хиляди лева. Масово стоят обяви, обещаващи минималната заплата за миналата година – 1077 лв. (550,66 евро), както и наполовина по-ниски възнаграждения. Още: "Сблъсък с реалността": Бизнесът търси кадри, но не намира

МАЩАБЪТ НА РУСКИЯ ТЕРОР В УКРАЙНА РАСТЕ, УКРАИНЦИТЕ НЕ СЕ ПРЕДАВАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 1 февруари, 2026 година, тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия за постигане на мир ще бъдат продължени, пак в Абу Даби. Това оповести в профила си в социалната мрежа "Х" журналистът на Axios Барак Равид. Той твърди, че информацията идва от американски източници. Първите разговори продължиха на 23-ти и 24-ти януари, като след края им най-важното беше казано от украинския президент Володимир Зеленски – американците запознаха руснаците с вариантите да се спре войната и с гаранциите за сигурност тя да не се повтори. А днес, 25 януари, Зеленски има рожден ден и става на 48 години. Axios твърди още, че нещата са много близко до лична среща между Зеленски и Владимир Путин и че в Абу Даби освен контролът над Донбас е обсъждана и ситуацията със Запорожката АЕЦ. Според Politico, Москва е склонна токът, произвеждан от централата, да бъде разделен между Русия и Украйна – ОЩЕ: Край на първите тристранни преговори Украйна - САЩ - Русия за мир: Зеленски с обобщение

"БИЕХА НИ С ТОК И ЕЛЕКТРОШОК": НАД 120 ДЕЦА ИЗВЕДЕНИ ОТ ЗАТВОРА „АЛ-АКТАН“ СЛЕД ПРЕВЗЕМАНЕТО МУ

Сирийските сили поеха контрол над затвора "Ал-Актан", предаде drmjournal.org, освобождавайки 126 непълнолетни, които са държани от силите на ПКК/Сирийски демократични сили. Момчета, много от които на възраст между 8 и 12 години, свидетелстват за побои и изтезания с използване на студена вода и електрошок. Медии на ПКК/СДС определят децата за свързани с "Ислямска държава". Още: Сирия пак гори, бойци на ИДИЛ бягат от затвора сред хаоса, а силите на САЩ са натясно (ВИДЕО)

ПРЕЗ 1721 Г. ПАСТОР ИЗДИГА ДАТСКОТО ЗНАМЕ. А ДНЕС ТРЪМП ИСКА ТАЗИ ЗЕМЯ

Преди Доналд Тръмп да заяви интереса си към острова в Полярния кръг, той не беше в центъра на световното внимание. Това рязко се промени, след като американският президент реши, че САЩ непременно трябва да притежават Гренландия. Не за първи път обаче отдалеченият остров разбужда апетити.