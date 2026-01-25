Спорт:

Обрат на пазара на труда: Шофьори с по-високи заплати от топ висшисти

25 януари 2026, 08:29 часа 639 прочитания 0 коментара
Обрат на пазара на труда: Шофьори с по-високи заплати от топ висшисти

Шофьорите на тежкотоварни камиони и работниците в някои видове промишленост и строителство са по-високо платени от лекари и учители. Това показват актуалните оферти за работа в електронната трудова борса, която Агенцията по заетостта обновява ежедневно с нови работни места, показва проверка на "Сега". Към момента, свободните места в цялата страна са 7261, като заплащането варира от няколкостотин до няколко хиляди лева. Масово стоят обяви, обещаващи минималната заплата за миналата година – 1077 лв. (550,66 евро), както и наполовина по-ниски възнаграждения. Още: "Сблъсък с реалността": Бизнесът търси кадри, но не намира

Водачи на тирове и автобуси в Бобошево се набират с оферта за 2045 евро (4000 лв.) заплата. На същото ниво на заплащане в Добрич се търси общ административен служител. Във Варна изненадващо най-високата обявена заплата в момента е 1559 евро (3049 лв.).

Къде взимат най-високите заплати? 

Снимка: iStock

Още: Списъкът се увеличава: Още 6 нови професии стават защитени

Най-високата обявена заплата в момента е 6000 лв. (3067 евро) за 20 свободни места за строители и работници в добивната промишленост в Благоевград. На много места се търсят и кофражисти, монтажници, арматуристи и общи работници с високо заплащане. В същото време други позиции в страната остават по-ниско платени.

Голям е гладът за лекари и медицински специалисти. В Бургас се търсят 11 лекари. Възнаграждението, което един лекар ще получава, е 1942,91 евро (3800 лв.), а парамедик – 1370,26 евро (2680 лв.). По-високо платен може да бъде лекар в Силистра – там заплатата е 2040 евро (3990 лв.). Медицинските сестри остават доста ниско платени навсякъде – 693,11 евро (1355 лв.) в Перник, 830,85 евро (1625 лв.) в Кюстендил, а в Пазарджик е по-висока – 997,02 евро (1950 лв.).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Напоследък нашумялата професия на брокер на недвижими имоти също бележи високо заплащане и търсене. В Пловдив един такъв брокер ще получава 2556,46 евро (5000 лв.). В Стара Загора пък обещават 2045 евро (4000 лв.) на ковачи и производители на инструменти. В същата сфера е и най-високо платената позиция в Кърджали, макар че там обявената заплата е наполовина на тази в Стара Загора - 920 евро (1800 лв.). 

Има области с доста ниско предлагане въпреки твърденията на бизнеса за стотици хиляди празни места. В Габрово в момента са обявени само 24 места, в Ямбол са 36, а в Ловеч са 40. За сравнение, в София свободните работни места в е-борсата са 361, като тук високите заплати са за финансови специалисти – 2300 евро (4500 лв.), служители в колцентър - 1636 евро (3200 лв.). За медицинска сестра офертата е 1431 евро (2085 лв.).

Още: Решават ли работниците от Непал и Филипините проблемите на пазара на труда у нас: Проучване

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
работна заплата Учители заплата Пазар на труда шофьори лекари
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес