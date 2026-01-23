Какво печели и какво губи Радев с оставката си: Анализ на конституционалист

Това, което трябва да установи Конституционния съд е свободната воля на президента и не е станало под заплаха или принуда. Публично подадена е оставката и съдът ще вземе решението за прекратяване на пълномощията на държавния глава. Това заяви преподавателят по Конституционни право доц. Борислав Цеков пред bTV. С едно решение се прекратяват пълномощията на държавния глава, посочи Цеков.

Процесуална икономия

Според него КС ще заеме позиция за "процесуална икономия" и вицепрезидентът Илияна Йотова да положи клетва като президент. Клетва трябва да има, длъжностите са напълно различни, тъй като Йотова е положила клетва като вицепрезидент, обясни доц. Цеков. Той смята, че клетва може да бъде положена пред Конституционния съд, а не пред Народното събрание.

Според него мотивите на Румен Радев могат да бъдат различни заради това, че напуска президентството, но е логично, че аргументите му са политически. "За мен оставката беше закъсняла, но трябваше да завърши своя мандат. При положение, че от сутрин до вечер беше внушавано и показвано как президентът гради своя политическа сила и воюва с партиите, това беше почтения изход да отиде на партийния терен и да стане част от партийните водачи", каза още доц. Цеков.

Според Борислав Цеков това, което ще загуби президентът е фигурата си на обединител на нацията. Това, което губи е комфортът да задава въпроси, без да дава отговори, отбеляза конституционалистът.

