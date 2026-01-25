"Биеха ни с ток и електрошок": Над 120 деца изведени от затвора „Ал-Актан“ след превземането му

Сирийските сили поеха контрол над затвора "Ал-Актан", предаде drmjournal.org. Затворът е разположен на север от Рака, освобождавайки 126 непълнолетни, които са държани от силите на ПКК/Сирийски демократични сили. Момчета, много от които на възраст между 8 и 12 години, свидетелстват за извършен побои и изтезания с използване на студена вода и електрошок. Медии на ПКК/СДС определят децата за свързани с "Ислямска държава". Още: Сирия пак гори, бойци на ИДИЛ бягат от затвора сред хаоса, а силите на САЩ са натясно (ВИДЕО)

Снимка: Getty images

В Северна Сирия избухна сериозно ескалиране на напрежението, след като - въпреки съобщенията за прекратяване на огъня - избухнаха ожесточени сблъсъци между сирийските правителствени сили и СДС. Боевете се разпространиха в Ракка, Хасака, Айн Иса и околностите на Алепо, като двете страни се обвиняват взаимно за нарушаването на примирието. Вчера президентът Ахмед ал-Шараа каза, че има постигнато споразумение, но хаосът е налице.

Сирийската армия напредна в няколко района и пое контрола над язовир Тишрин и части от Ракка. СДС заяви, че правителствените сили са започнали масирана атака, превземайки затвори, в които са държани затворници от "Ислямска държава" (ИДИЛ), включително в затворите "Ал Шадади" (в Аш Шадади, провинция Хасака) и "Ал Актан" (северно от град Ракка).

"В близост до затвора "Ал Актан", където се намират затворници от терористичната групировка "Ислямска държава", се водят ожесточени боеве, което представлява изключително опасно развитие на обстановката", съобщиха Сирийските демократични сили. Затворът, който е разположен на около 2 км от Ракка, "е все още под контрола на 17-а дивизия на СДС", подчерта Рами Абдел Рахман, председател на неправителствената организация "Сирийски център за наблюдение на правата на човека", цитиран от БТА. Коалицията срещу "Ислямска държава", оглавявана от САЩ, планира да прехвърли всички затворници на ислямистката групировка от "Ал Актан" в провинция Хасака, гласи още съобщението. Само че други съобщения сочат към обкръжаване на СДС от страна на сирийската армия.

Сирийските правителствени сили също напредват към лагера за вътрешно разселени лица "Ал-Хол" – най-големият в Сирия, в който се намират 10 000 сирийци и 6000 граждани на трети страни, много от които са поддръжници на ИДИЛ. В затворите с бойци на ИДИЛ в Североизточна Сирия, които включват "Ал Актан" и "Ал Шадади", се намират общо около 8500 бойци на "Ислямска държава". Конфликт, който наруши ограничаването на бойците и поддръжниците на ИДИЛ в тези затвори, може да освободи хиляди бойци в насилствена, хаотична среда, в която скоро може да избухнат по-тежки сражения между СДС и правителството, пишат от ISW.

