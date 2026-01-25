Историк: Борисов и Радев може да си мечтаят да си разменят местата, има някаква договорка

"Няма да се изненадам, ако накрая се окаже, че двамата спасители са си направили споразумение. Интересно е да видим ГЕРБ кой ще издигнат за кандидат-президент. Включително в крайна сметка Борисов и Радев може да си мечтаят да си разменят местата и да видят как е, като господата Путин и Медведев". Това коментира пред БНР историкът Александър Стоянов.

"За мен 100% има някаква договорка. По този начин в момента се оказваме в ситуация, в която Борисов може да си изпука едни пуканки, да седне отстрани и да наблюдава как Пеевски и Радев се чоплят един друг и в следващите месец - два ще видим как около Радев и ДПС на Пеевски се оформят два лагера от поддръжници, които имат ясно някакви зависимости към едната или другата страна. Ще е интересно Русия коя позиция ще подкрепи. Ще е интересно да наблюдаваме и падението на националистическите уж партии, чиито гласоподаватели сериозно ще оттекат в посока Радев, както и голяма част от кадрите им", смята той.

По думите му много хора се заблуждават, че правителството е подало оставка заради протестите. Според него за да падне правителството вследствие на протести, в България е трябвало да има много по-сериозни такива. Той е категоричен, че падането на кабинета е било вътрешнопартийно решение на Борисов, който "за пореден път искаше да постави държавата във вакуум в най-тежките месеци и за пореден път той да се върне като "спасителя на белия кон"".

"Ходът на Радев е очакван"

В предаването "Политически НЕкоректно" Стоянов изказа мнение, че ходът на Румен Радев не е бил внезапен, а очакван. "По-скоро се е изчаквало да се види в кой момент ще е най-подходящо. Може би с г-н Борисов са си направили някаква схема в тази посока", допуска той.

Ако фракцията около Пеевски може да бъде изолирана, това е някакъв съюз, компромис, договорка, коалиция между Борисов и Радев, подчерта още Александър Стоянов и обясни: "Борисов усеща, че Пеевски доста сериозно му сваля доверието и рейтинга сред хората, а той много държи да бъде обичан от населението". По думите му държавата може да бъде впрегната и използвана за разчистване на политически противници под маската на законни мерки.

Според него Радев също е част от "завладяната държава и от нейното завладяване". По думите му няма политическа партия, която да не е обвързана със статуквото. За него ходът на Румен Радев не е безпрецедентен, той е бил ясен. "С оглед на ситуацията в България в момента за него по-правилното решение беше да действа сега. Защото всеки месец, в който България е в еврозоната и се виждат ясните ползи от пълната интеграция на България, каузата на Радев и хората около него ще се изпразва от съдържание все повече и повече. Той трябваше да нанесе своя удар сега", каза Стоянов.

По думите му освен това евентуалната негова опозиция и основни идейни противници нямат адекватна кандидатура срещу него. "Не виждам кой могат да издигнат толкова бързо и бъде продаден на народа като възможен кандидат за президент. Не знам дали Илияна Йотова може да спечели симпатиите на българите достатъчно. Не мисля, че трябва да слагаме знак на равенство между това кой ще гласува за Радев на парламентарни избори и кой би подкрепил Йотова за президент", коментира Александър Стоянов, според когото ситуацията е удобна.

За хората на протестите

В предаването "Политически НЕкоректно" историкът напомни, че политиците, които ни управляваха до момента, са дошли на власт с не повече от 19% подкрепа от имащите право на глас, а Радев горе долу със същия процент беше избран за президент. В този смисъл той подчерта, че България няма демократично управление, тъй като огромната част от населението не подкрепя политиците. "Хората, които излизат на протести, отразяват изключително малък процент от реалната популация, която в огромната си част е абсолютно апатична. На повечето хора не им пука", убеден е историкът.

"Единственият начин България да се оправи е народът да излезе по улиците, да застане масово пред централите на партиите, да им потропа по прозорците и вратите и да изискат от тези партии да се изпълнят с реалното политическо съдържание, което носят. В България ние имаме – те не са партия, а популистки движения и финансови пирамиди. Нямам никакво доверие в нито една политическа група в момента да притежава необходимите качества да реформира държавата. Единственият изход е народът да ги потърси и да поиска. Идеята не е непрекъснато да се появява нов човек и да прави нови партии, а съществуващите партии да си свършат работата. Те могат, но трябва да ги накараме", каза той.

Цял живот гласувам за най-малкото зло, сподели Стоянов и подчерта, че е изключително уморен от това. "Не гласуваме за добро бъдеще, ние гласуваме за най-малко лошото настояще. Това е нелепо. Това не е демокрация. Това е фейк", обясни историкът.

Според него сегашните политици вече не се интересуват какво могат да изградят, а се интересуват само от това какво могат да откраднат. "Може би във всички партии съществуват някакви малки групи хора, които наистина имат идеална цел, идеи и представа как може да се подобри държавата, но те всякъде са маргинализирани и изтикани по ъглите", отбеляза той и добави: "Нямаме почти никакви истински партии, ние имаме политически фракции, повечето от тях са личностни. Те нито имат ясна структура, нито идеология, нито организация в страната", обясни още той.

"България е държава на непрекъснати парадокси"

"Тъжната констатация е, че през последните 150 години българската общественост и политика не вървят в посока, а се въртят в кръг. Отново и отново с някакви нюанси изживяваме абсолютно едни и същи социално-политически случки", изказа мнението си историкът. "България е държава на непрекъснати парадокси. Нашият народ и политици са произвели значимо количество странности, свързани с нарушаване на договори, незачитане на договори, незачитане на собствената си Конституция", подчерта той и направи паралел със сегашната ситуация:

"Росен Желязков вече наруши Конституцията, подписвайки неща, които по принцип са прерогатив на НС по Конституция. Видяхме в изказването на г-н Радев, че той явно 9 години, докато е бил президент, не е бил гражданин, чак сега е станал гражданин на България", добави Стоянов.

Нямаме външнополитическа ориентация, смята Александър Стоянов. За него ние се опитваме да сме "тоталните нагаждачи". "Българската ламя едновременно иска да е приятел на Европа, на САЩ, на Русия - да взима колкото може от тях и да не дава нищо обратно. Ние не сме добър приятел на никого и същевременно нямаме никаква идея какви точно са националните ни приоритети. България няма външнополитическа доктрина. Нямаме концепция какво искаме да представлява нашата държава в следващия един век. Нямаме национален консенсус. Нямаме изградена политическа рамка, която без значение коя партия управлява тази рамка да се следва", каза той.

При нас първата работа на всяко ново правителство е да разруши постигнатото от предишното, което е нелепо, отбеляза той. Според него нямаме професионални политици, а имаме "крадци начело на държавата".

По думите му има залитане към авторитаризма. Бавно и постепенно сме тръгнали към тази посока, смята историкът. Европа продължава да бъде несигурна, бавна, мудна, категоричен бе той. И даде пример: "Купуваме от Русия стоки на стойност повече отколкото даваме в помощ на Украйна". Европа е твърде нерешителна и твърде дълго е стояла на помощните колела на САЩ, подчерта Стоянов. "Европа трябва да започне да се държи като нещо, което е равно на САЩ, защото Европа е равна на САЩ. За съжаление, не го виждам да се случва, а трябва да се случи бързо", каза историкът.

Според него ако Тръмп бъде респектиран от една стабилна европейска позиция, САЩ могат да бъдат много полезен партньор. "Няма нужда да мразим американците", смята той. "Тръмп може да прави по скандален начин политика, но зад тази политика прозират много дълбоки и дългосрочни интереси на Щатите", категоричен е той.

За Съвета за мир на Тръмп

Александър Стоянов коментира и включването ни в Съвета за мир, направено от премиера в оставка Росен Желязков. Според него това прави добра услуга на Радев. "Не съм сигурен дали идеята да се подписва този пакт в Давос е свързана по някакъв начин, за да свърши работа на Радев, но това определено ще свърши работа на Радев, защото той ще може да го използва като коз срещу противниците, с които уж или наистина ще се бори. Да не отнемаме правото на българския политик да бъде глупав и посредствен. Не бих търсил твърде дълбоки конспирации в българската политика. Обикновено нещата са си точно така по селски, простовати, както е обстановката в държавата ни като цяло. Стремежът на Пеевски да излезе от Магнитски и това, че Радев ще влиза в политиката не са съгласувани действия", каза той.

"Сега е златен момент, в който едновременно можеш да бъдеш приятел на Русия и САЩ, без да предизвикваш остра реакция на която и да е от двете, коментира Стоянов, но предупреди, че "такива прозорци обикновено се затварят доста бързо".