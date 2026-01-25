Николай Денков: Радев не е месия, на политическия терен е от девет години

„Влизането на Румен Радев в активната политика със сигурност ще размести политическата сцена“. Това заяви в предаването „На фокус“ по Нова телевизия Николай Денков от „Продължаваме Промяната“. Той замести лидера на ПП Асен Василев, който предварително бе анонсиран като гост, но стана ясно, че спешен здравословен проблем му е попречил да участва.

„Радев не е нов – той е на политическия терен от девет години. Румен Радев беше основен участник в политическите процеси, той не е нов участник, не е месия, който идва отвън. Не мисля, че ще се повтори сценарият от 2021 г. със Слави Трифонов, когато се появи човек без политически опит“, заяви Денков в студиото на „На фокус“. „Тогава не искахме да влизаме в политиката, но се наложи, защото Слави Трифонов се оказа фалшив спасител. Смятам, че е крайно време хората да спрат да чакат месия“, добави той. „Дали Радев ще се окаже фалшив спасител, зависи от него. В момента липсва яснота какво точно иска и какви позиции заема“, подчерта Денков.

Сглобката

Той коментира и участието на ПП в т.нар. „сглобка“, определяйки го като грешка от партиен интерес, но полезна за страната. „Сглобката беше влакът, който ни вкара в еврозоната и Шенген. Показахме, че доходите могат да се повишават, без да се увеличават данъците. Тогава жертвахме част от партийната подкрепа, за да придвижим България напред, аз няма от какво да се срамувам“, обясни Денков.

„Сега Радев опитва да надигне вълна, която обаче не се получава, защото той не е нов играч. Чакаме отговори от него, за да видим защо е влязъл. Казва, че ще се бори с корупцията, да видим как ще го направи. Когато имаш риторика, трябва да я докажеш с действия. Засега не сме видели позициите му – нашите са ясни, проевропейска позиция, дори вероятно нашето мото в предстоящата кампания ще бъде „Силна България в силна Европа“.

Може ли да има разрив между ПП и ДБ заради Радев?

По темата за отношенията между ПП и „Демократична България“ Денков отхвърли твърденията за разнобой заради Радев. „Ако има разлика, тя е в емоцията. И ПП, и ДБ сме поставили на първо място общите приоритети. Не мисля, че въпросът дали Радев може да разцепи ПП–ДБ изобщо стои“, коментира той.

„Ако има разлика между нас, тя е по-скоро в емоциите. Ясно е, че и ДБ, и ние, сме сложили на първо място нашите приоритети. Те стоят – избор на ВСС, промяна на Антикорупционната комисия, готови сме да гласуваме заедно. Много интриги се пускат, затова трябва да бъдем много вниимателни“, предупреди Денков.

Той взе отношение и относно условията за коалиция с ДБ. „Те са ясни, просто вече са официална позиция на Изпълнителния съвет. Имаме важна цел – да спечелим подкрепа, да убедим хората, че нашите приоритети са техни приоритети“, обясни още Денков.

За изключените от листите

Той коментира и темата относно евентуалното включване в листите на хора, изключени от едната партия, визирайки Явор Божанков и Даниел Лорер. „Ако тръгваме да включваме такива хора в ташите листи, ще прeдизвикаме негативни реакции. Трябва да се уважаваме взаимно. Трябва да се научи всеки, който влиза в политиката, че може да говори каквото си иска, но при гласуване има решения на ръководството на партията“, обясни още бившият премиер.

Денков обясни, че Лена Бориславова липсва на него, на партията, а и на политиката. „Тя е едно от най-ярките лица в българската политика. Това е нейно лично решение, започва нови проекти, тя трябва да разкаже за тях“, обясни той.

„Няма как България да е силна, когато стоим в ъгъла заедно с Орбан“

По външнополитическите теми той подчерта, че България трябва да действа в синхрон с Европа. „САЩ са стратегически партньор на България, но когато става дума за ключови въпроси, те трябва да се обсъждат с Европа. Няма как България да е силна, когато стоим в ъгъла заедно с Орбан. Поставят се в риск огромни залози за българските граждани. Имаме 3 млрд. евро, които са заложени в Плана за възстановяване. Когато на Орбан спряха 30 млрд. евро, той с определени действия си върна 10 млрд. евро, останалите не успя да си вземе. Това е риск и за нас и може да се случи и с нас. Това не се прави така между партньори“, предупреди той.

„Трябва да подкрепяме Николай Младенов, но трябва и да спазваме правилата и да уважаваме европейските си партньори. Както едно служебно правителство не можеше да подписва договора с „Боташ“, България не е подготвена да се справи в тази бърза и извънредна среда, в която се намираме“, каза още Денков.

Относно бъдеща колаборация с партия на Румен Радев, Денков обясни, че изобщо не се мисли за правителство. „При нас е важен прагматичният подход, можем ли да постигнем полезен резултат. Не мислим варианти за правителство, но трябва да видим можем ли там, където има гласувания, можем да гласуваме заедно в името на конкретни резултати. Против съм поставянето на „червени линии“, да не гласуваме нищо с някого. „Ще се борим за нови гласове, трябва да убедим избирателите, че ще ги представляваме“, завърши Николай Денков.