Радев вече не е президент, а партиен играч: МВР министърът в оставка с коментар

Рано и преждевременно е да се коментира политическият проект на президента Румен Радев. Радев вече не е президент и дали ще прави партия, дали ще оглави коалиция от партии, с каква програма, платформа и приоритети ще бъде няма как да знаем. От този момент да се говори какви са изгледите за успех, е да гадаем. Това заяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов пред БНР. Още: Какво печели и какво губи Радев с оставката си: Анализ на конституционалист

Според него Радев е ползвал президентската институция, за да стане играч на партийния терен. Тепърва ще видим с какви намерения ще направи политически проект, но в момента е дано да коментираме нещо, което не съществува, коментира Митов.

Той добави, че е излишно да се коментират хипотези с партия на Румен Радев.

Закриването на Антикорупционната комисия

Снимка: БГНЕС

Още: БСП да направят поредния преврат и да си вземат Радев: "Съвети" от Атанас Атанасов

Даниел Митов заяви, че МВР и ГДБОП имат готовност за преструктуриране на специален отдел, ако Комисията за противодействие на корупцията бъде закрита. "Където отиват тези хора, там трябва да отиде и архивът. Не мисля, че има каквото и да било намерение да бъде унищожено каквото и да било", каза министърът на вътрешните работи в оставка.

Той заяви още, че оценява работата на МВР през свършената работа, въпреки непрестанните политически атаки. Миграционният натиск продължава да намалява и то с 80%, отчете Даниел Митов в работата си като министър. Той се похвали и с висок процент на разкритата контрабанда на цигари.

Още: Ще ни преориентира ли Радев геополитически: Социолози заговориха за промяна на партийната система