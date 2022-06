Noble Graphics e медия агенция на годината на ФАРА 2022

Фестивалът на българската рекламна общност ФАРА продължи своята програма с анонсирането на победителите от Медийния фестивал, заедно с най-отличаващите се креативни решения в секцията Tactics от Творческия фестивал.

Допълнително са отличени истински впечатляващите кампании от секции Craft, Srotytelling и Grand Jury.

Медиен фестивал - победители

МЕДИЙНА КАМПАНИЯ

СТОКИ

ЗЛАТО

Вагон за отдих „Пиринско”

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Стъпка по стъпка към устойчив живот. Заедно.

Рекламодател: ИКЕА

Агенция: Ogilvy Group

МЕДИЙНА КАМПАНИЯ

УСЛУГИ

СРЕБРО

#unseetheprejudice

Рекламодател: TELUS International Bulgaria

Агенция: proof.

МЕДИЙНА КАМПАНИЯ

НПО / БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ / ПОЛИТИЧЕСКА КАМПАНИЯ

СРЕБРО

Бар за здраве

Рекламодател: Фондация „Три жени”

Агенция: McCann Sofia

ФИНАЛИСТ

#soundOFF

Рекламодател: Four Paws

Агенция: proof.

КАНАЛИ - ТВОРЧЕСКИ ПОДХОДИ И ИНОВАЦИИ В КОНКРЕТЕН КАНАЛ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТВ И ДРУГ ТИП ЕКРАН

Няма финалисти

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АУДИО ПЛАТФОРМИ

СРЕБРО

Топли приказки за лека нощ

Рекламодател: Тирбул ЕАД

Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ

New chapter

Рекламодател: Ние, децата!

Агенция: together&

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНТ/ВЪНШНА РЕКЛАМА

Няма финалисти

ИЗПОЛЗВАНЕ НА AMBIENT

ЗЛАТО

Пиринско на три планини

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ

day out

Рекламодател: мол Пловдив

Агенция: proof.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ПЛАТФОРМИ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗЛАТО

Philips One Blade – Avatar Style Awards

Рекламодател: Philips България

Агенция: All Channels Advertising

ФИНАЛИСТ

TCHERGA: Видимо подобни

Рекламодател: Мари Бризар България

Агенция: All Channels Advertising

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПЛАТФОРМИ

СРЕБРО

#unseetheprejudice

Рекламодател: TELUS International Bulgaria

Агенция: proof.

СРЕБРО

Невинаги съм перфектна

Рекламодател: Мармот

Агенция: together&

ФИНАЛИСТ

cocktails with a story

Рекламодател: Carlsberg Bulgaria

Агенция: proof.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ

ФИНАЛИСТ

Nat Geo – Игра на дронове

Рекламодател: The Walt Disney Company

Агенция: All Channels Advertising

БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

СРЕБРО

„Един за друг” в ИКЕА

Рекламодател: ИКЕА

Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ

Philips One Blade – Avatar Style Awards

Рекламодател: Philips България

Агенция: All Channels Advertising

Творчески фестивал – победители в секция Tactics.

КАТЕГОРИЯ DIGITAL

УЕБСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

БРОНЗ

highway delivery

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

ОНЛАЙН РЕКЛАМА

БРОНЗ

ОББ – Битката за сметката

Рекламодател: Обединена Българска Банка

Агенция: guts&brainsDDB

ФИНАЛИСТ

Ариана Keywords

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

БРОНЗ

Influencer Blackout

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

#unseetheprejudice

Рекламодател: TELUS International Bulgaria

Агенция: proof.

ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГ

СРЕБРО

Influencer Blackout

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brains DDB

СРЕБРО

#unseetheprejudice

Рекламодател: TELUS International Bulgaria

Агенция: proof.

БРОНЗ

Philips One Blade – Avatar Style Awards

Рекламодател: Philips България

Агенция: All Channels Advertising

ФИНАЛИСТ

„Дизела” става „Тока”

Рекламодател: BMW Груп България

Агенция: Noble Graphics

ФИНАЛИСТ

Толкова гъсто

Рекламодател: Тирбул ЕАД

Агенция: Noble Graphics

ENGAGEMENT

ЗЛАТО

#soundOFF

Рекламодател: Four Paws

Агенция: proof.

СРЕБРО

#choosetovote

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

БРОНЗ

day out

Рекламодател: мол Пловдив

Агенция: proof.

ФИНАЛИСТ

Невинаги съм перфектна

Рекламодател: Мармот

Агенция: together&

ФИНАЛИСТ

The Bear Card

Рекламодател: Mastercard/iCard и WWF България

Агенция: McCann Sofia

ФИНАЛИСТ

To Russia With Love

Рекламодател: NEXT-DC/От Града

Агенция: NEXT-DC

DIGITAL CRAFT

ЗЛАТО

Melba – Sofia Design Festival 2021

Рекламодател: Студио Комплект

Агенция: NEXT-DC

ДРУГИ АУДИО ФОРМИ НА РЕКЛАМА

СРЕБРО

the way we eat

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

ФИНАЛИСТ

New chapter

Рекламодател: Ние, децата!

Агенция: together&

КАТЕГОРИЯ КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИА

КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФОРМАТИ

БРОНЗ

в този линк има оферта

Рекламодател: proof.

Агенция: proof.

БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ В МЕДИИТЕ

БРОНЗ

Интервю с изкуствен интелект

Рекламодател: Mastercard

Агенция: McCann Sofia

КАТЕГОРИЯ TOPICAL AND REAL TIME MARKETING

ЗЛАТО

#choosetovote

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

СРЕБРО

#soundOFF

Рекламодател: Four Paws

Агенция: proof.

БРОНЗ

highway delivery

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

На фестивала отново се събра творческата, маркетинговата и рекламната професионална общност, за да сподели идеи, опит и да отличи постиженията на българската реклама.

Фестивалът се провежда благодарение на подкрепата на Нова Броудкастинг Груп и дъщерното й дружество Нет Инфо като основни спонсори.

ФАРА 2022 се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции. Проектът е част от програма Наследство на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.