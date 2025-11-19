Войната в Украйна:

След студения дъжд - 23° в този град. Времето утре - 20 ноември 2025 г.

На 20 ноември 2025 г. времето ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество на места в Югозападна България, както и в крайните южни райони на Източните Родопи. През деня облачността временно ще намалява и валежите ще спират. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Южна и Източна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - силен и поривист, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Температурите

Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5° и 10° в по-голямата част от страната до около 13°-15° в югоизточните райони. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°. 23° максимална температура се очаква в Ямбол. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната - около 18°.

В планините и над морето

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°. По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта, а през деня ще се задържи почти без валежи. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. 

Евгения Чаушева
