Стефан Цонев: Земята за мен е извор на спокойствие

Работата ни с BILLA Градини наложи висок стандарт и дисциплина

Пътят на Стефан Цонев в бизнеса започва в Лондон, където след обучение и работа в сферата на озеленяването той натрупва първия си предприемачески опит. Днес стопанството му в с. Черньово се простира върху 200 дка, а производството включва зеленолистни култури - спанак, айсберг, коприва, Кейл, различни видове салти, бейби салти и свежи подправки. Устойчивото земеделие винаги е било сред основните принципи в работата му, а през 2026 г. фермата навлиза в процес по сертификация за биопроизводство и постепенно разширява и разнообразява асортимента си със сезонни зеленчуци и плодове като - зелен боб, целина, броколи, домати, краставици, чушки и др. Партньорството с BILLA Градини е част от развитието на стопанството още от самото му начало, а крайната цел е създаване на богата градина и общност от хора, които ценят качествената храна. Със Стефан Цонев си говорим за пътя от озеленяването до земеделието, за предизвикателствата пред производителите и за стандартите, които поставя пред своята ферма.

- Разкажете ни за себе си и вашата ферма – какво ви вдъхнови да се занимавате със земеделие?

- Приятелите често ми задават този въпрос и неотдавна стигнах до следните отговори, като всеки от тях е верен и вероятно е бил водещ в мотивацията ми в различни етапи от създаването на бизнеса. Защото просто исках да пробвам, а и ми се стори перспективно. Защото земеделската продукция и храната са нещо, от което хората винаги ще имат нужда, каквото и да се случи. Но най-вече защото обичам земята. Лично за мен тя е извор на спокойствие и уравновесеност, която не съм срещал другаде, освен в близост до почвата. И за да бъда съвсем конкретен – струва ми се, че моята причина е „ароматът на почвата“. От малък този аромат ме привлича, без да знам как и защо. Успокоява ме, вдъхва ми надежда.

- Как започнахте да трансформирате тази любов към земята в бизнес?

- Животът ми винаги ме е държал здраво стъпил в почвата и с кални обувки. През 2002 г. заминах за Лондон, където натрупах няколко месеца стаж във фирма за озеленяване и, готов или не, реших да стартирам кариерата си на предприемач именно там. От 2003 г. до 2008 г. успях да създам успешен бизнес за градинарски услуги – Procare Gardening Services. Тогава осъзнах и силата на маркетинга от уста на уста. Голяма част от успеха ми се основаваше на позитивните ревюта за мен в популярна тогава онлайн платформа за озеленяване, където хората споделяха впечатления и даваха оценки на фирми от бранша.

Финансовата криза и запознанството с жена ми ме върнаха в България в края на 2008 г. До 2010 г. стартирах няколко бизнес проекта с частичен успех, сред които – автомивка за безводно почистване на коли и бизнес с поддръжка на кожени мебели и тапицерии, но далеч от земята сякаш не се чувствах добре.

През 2010 г. стартирах земеделския си бизнес, но върху земя под наем – наех част от съществуващия тогава оранжериен комплекс „Врана“ и бях единственият тогава регистриран земеделски производител в София. В края на 2012 г., началото на 2013 г. основах „Грийн Ту Гоу“ ЕООД и някак отново по неведоми пътища се върнах на земята, която родът ми обитава от 4 поколения и където и самият аз съм роден – закупих първите си собствени парчета земя в с. Черньово, общ. Ихтиман.

- Какъв е мащабът на дейността ви към момента?

- Започнах с 30 дка открити площи и много ентусиазъм. Оттогава насетне, стъпка по стъпка, с труд, постоянство и вяра, аз и жена ми Весела развиваме, разширяваме и модернизираме стопанството си. Днес обработваемата ни площ е около 200 дка и с гордост смея да кажа, че сме изградили екип от експерти в производството на бейби салати и салати, кейл, коприва, спанак, рукола и свежи подправки, който може да се конкурира с големите производства в Италия и Гърция.

- Как изглежда един ваш работен ден? Кои са най-важните моменти през сезона?

- Планирането на производството в началото на годината, дори и в края на предходната, е един от най-важните моменти. Тогава се решава какви култури ще се отглеждат, кои сортове ще се ползват, как ще се ротират културите на едно и също парче земя и какъв ще е ритъмът на цялата ферма в идния сезон. Важни моменти са и всички критични моменти – тогава се взимат решения дали една реколта да се запази или да се унищожи, дали дадени действия са били правилни или не.

- Какви принципи следвате, когато отглеждате продукцията си? С какво никога не бихте направили компромис?

- Не бих направил компромис с вкуса и здравословния характер на продукцията и не бих се отказал от нито едно мероприятие на полето, особено когато става въпрос за ръчен труд! Обхождането на всяка зона и ръчното плевене преди бране са част от редовните процеси при нас. Знам, че моят начин е правилен и не се колебая в подхода си.

Времето ми показа, че трудният начин винаги е по-правилният. С годините наблюдавах както своето, така и италианското производство и разбрах, че специфичният планински климат, където се намира моята ферма, както и високата надморска височина, затрудняват и забавят растежа на продукта. Но пък го правят по-издръжлив по естествен път. Вероятно, както и при хората, така и при растенията – ако израснеш при по-трудни условия, ставаш по-устойчив, и обратното. За сравнение, същите бейби листа в Италия се развиват за срок от около 30 дни и биват обрани, при нас този период е средно с 10 дни по-дълъг, но листенцата ни са в пъти по-вкусни и издръжливи, без да са обработвани с консервиращи газове или по каквито и да е други методи. И така – стремя се да създавам и прилагам трайни и устойчиви решения.

- Значи непрекъснато сверявате часовника си с иновациите в бранша.

- Това ми е като условен рефлекс. Всяка година посещавам сам или с членове на екипа ми минимум един международен форум за земеделие и се опитвам да внедря поне 1 ново решение или технология в стопанството.

През последните 5 години разширихме производствените си площи, изградихме около 50 дка тунелни оранжерии, проектирахме и пуснахме в експлоатация ефективна, съвременна поливна система, закупихме нова механизация, удобна за управление, въведохме система за ротации на културите, програма за производство с изключително естествено подхранване с птича тор, микробиални торове и биоагенти за защита при нападения от вредители.

- Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви днес?

- Намирането на съмишленици. Защото аз търся хора, които да се влюбят в земята и в производството на храна. Моята цел е да създам екип, който обича фермата и работата си, и работя в тази посока. Със сигурност и ние гледаме към наемането на хора от страни извън ЕС като Узбекистан и Непал. Просто тук няма желаещи за този труд, въпреки, смея да кажа, доброто заплащане, което се осигурява вече в сектора.

- Кой момент ви носи най-голямо удовлетворение?

- Когато си откъсна зеленчук от собствената ми градина. Когато споделям продукцията си. Когато съм сред екипа си и знам, че заедно сме преодолели трудност, развили сме ново умение, внедрили сме иновация.

- От кога сте част от програмата BILLA Градини и как ви помага тя?

- С BILLA сме заедно от самото начало на проекта, а доставките ни за веригата стартираха още при създаването на стопанството ни. Партньорството ни даде не само пазар за продукцията, но също ни дисциплинира и ни наложи висок стандарт на работа.

Програмата BILLA Градини ни показа, че съществува позитивна тенденция да се оценява устойчивото земеделие! За нас то винаги е било приоритет. Самите проверки от страна на експертите на BILLA винаги са ни вдъхвали самочувствие и увереност, че сме на прав път. Оценката за стопанството ни винаги е била повече от позитивна.

- Какво бихте посъветвали младите хора, които искат да тръгнат по вашия път?

- Да бъдат постоянни и да не забравят кой е отговорът на тяхното „Защо го правиш?“. Аз го правя, защото искам да отглеждам плодове и зеленчуци, които да ям с наслада и истинско спокойствие за здравето си. Защото искам да споделям и защото искам да създам едно стопанство, което отразява мен самия и онова свежо и неподражаемо усещане за надежда и ново начало, което ме „залива“, когато усетя мириса на почва и вода.