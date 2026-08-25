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Няма лагери в управляващите, Радев здраво държи юздите: Антон Кутев каза правят ли се опити за "мишкуване"

25 август 2026, 8:24 часа 798 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Няма лагери в управляващите, Радев здраво държи юздите: Антон Кутев каза правят ли се опити за "мишкуване"

"Всички ще работят срещу нас с всички сили и всички средства, с всевъзможни провокации, но те не работят в момента. Има за какво да ни критикуват, не сме безгрешни и най-малкото затова, че ми се искаше много по-бързо да видим резултатите с резки действия, но най-важните неща, с които сме се хванали - промените във ВСС и съдебна реформа не стават бързо". Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев пред БНТ. Още: Задействаха избора на нов ВСС, от "Прогресивна България" очакват "огромна съпротива срещу съдебната реформа"

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Снимка: БГНЕС

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Той увери, че няма лагери, а Румен Радаев държи здраво юздите на властта. "Аз съм убеден в едно - премиерът няма да прави компромиси и няма да позволи някой да "мишкува" зад гърба му. Аз съм виждал през годините, че той може да бъде много рязък и да се освобождава от хора", категоричен бе Антон Кутев. 

Той подчерта, че Радев няма да се поколеби да направи промени, които биха били добри за държавата. 

Според него възможно е Радев да направи грешки по пътя си като министър-председател, но въпросът би бил дали няма да бъдат фатални грешките. 

Антон Кутев отрече обаче правителството да се е преборило с олигархията, както заяви премиерът Румен Радев, а по думите му борбата тепърва започва. 

Той подчерта, че "Прогресивна България" има шанс да направи конституционно мнозинство без сглобка. "Различни политически сили ще ни подкрепят за промени в Конституцията и без сглобка", добави Антон Кутев. 

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