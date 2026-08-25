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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 25 август 2026

25 август 2026, 8:18 часа 693 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 25 август 2026

Седмицата продължава с куп емоции за спортните фенове в българския телевизионен ефир. Във вторник, 25 август, акцентът ще е предимно върху футбол. Първите реванши от плейофите на Шампионска лига ще се изиграят днес. Кръгът в Купата на Лигата на Англия също продължава. Европейското първенство по волейбол за жени в Бърно навлиза в заключителната част на груповата фаза, докато националният отбор на България за мъже ще изиграе първата си контрола. Квалификациите на US Open също са в ход.

Спорт на 25 август, вторник

09:00 часа - Снукър: Ухан Оупън - Евроспорт 1

14:30 часа - Снукър: Ухан Оупън - Евроспорт 2

15:30 часа Колоездене: Вуелта а Еспаня - Евроспорт 1

17:00 часа Волейбол: Италия – Словакия, Европейско първенство жени - bTV Action)

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17:30 часа Волейбол: Нидерландия – Испания, Европейско първенство жени - MAX Sport 2

18:30 часа Футбол: Берое – Спартак Плевен, Втора лига - Диема Спорт

19:00 часа Волейбол: Полша – Словения, Европейско първенство жени - Ринг

19:00 часа Волейбол: България – Чехия, Контрола - MAX One

Национален отбор по волейбол на България

19:00 часа Тенис: US Open, квалификации - Евроспорт 1

19:10 часа Футбол: Ал Тавун – Ал Фейха, Саудитска лига - MAX Sport 3

19:45 часа Футбол: Сабах – Апоел Беер Шева, Шампионска лига - MAX Sport 1

20:00 часа Волейбол: Чехия – Украйна, Европейско първенство жени - MAX Sport 2

21:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Уинстън-Сейлъм - MAX Sport 1

21:45 часа Футбол: Саутхямптън – Уест Хям, Купа на Лигата - Диема Спорт

21:45 часа Футбол: Плимут – Ковънтри, Купа на Лигата - Нова Спорт

22:00 часа Футбол: Виляреал – Бетис, Ла Лига -MAX Sport 4

22:00 часа Футбол: ЛАСК – Селтик, Шампионска лига - MAX Sport 3

22:00 часа Футбол: Бодьо/Глимт – НЕК Неймеген, Шампионска лига - MAX Sport 2

22:00 часа Футбол: Бирмингам – Брентфорд, Купа на Лигата - Диема Спорт 2

22:00 часа Футбол: Нотингам – Лийдс, Купа на Лигата - Диема Спорт 2

ОЩЕ: Строим бъдещето на българския футбол върху празни трибуни

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Шампионска лига Европейско първенство по волейбол US open
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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