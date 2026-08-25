Ман Сити прави всичко възможно за трансферната си цел №1 - разделя се с трима, за да го доведе на "Етихад"

Ръководството на Манчестър Сити се готви за натоварена седмица на трансферния пазар и това е абсолютно необходимо. Времето изтича, за да се състави съставът, който иска Енцо Мареска, като все още са необходими заместници за повечето от значимите напускания, които вече са се случили, и за онези, които са предвидени. Приоритет за "гражданите" е привличането на нов полузащитник, който да подсили халфовата линия особено след раздялата с Родри.

Манчестър Сити подновява халфовата си линия

Междувременно Савиньо е най-близо до напускане, след като с Тотнъм беше договорена сделка за 75 милиона паунда. Клубът от Лондон също е уверен, че ще привлече Омар Мармуш, докато Нюкасъл се готви да финализира сделка за 50 млн. паунда за Нико Гонзалес преди затварянето на прозореца. Дори ако Мармуш напусне само под наем с опция за изкупуване, постоянната продажба на Гонзалес би донесла на Ман Сити сумата, която Челси изисква за Енцо Фернандес.

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На "Етихад" не са се отказали от аржентинския халф, когото са определели за основа цел за лятото. "Гражданите" все още смятат, че сделката може да се осъществи, въпреки крайния срок, който беше определен и не беше спазен преди няколко седмици. Челси ще разполага с голяма преговорна сила, тъй като времето в трансферния прозорец изтича, а "сините" все още се нуждаят от престижен трансфер в халфовата линия. Освен Фернандес, от Манчестър продължават да проявяват интерес към младия марокански халф Айюб Буади. Според повечето медии на Острова сделката е въпрос на време.

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