Войната в Иран: трайни последици за икономиката на ОАЕ?

През юли властите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха премии за привличането на посетители в страната между юли и октомври - пакет от привилегии (отстъпки) на стойност около 800 долара. Това се случва в момент, когато повечето чуждестранни правителства все още предупреждават гражданите си да не пътуват до ОАЕ поради конфликта с Иран.

След като в края на февруари Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по Иран, Техеран отвърна с атаки срещу съюзниците на САЩ в региона, включително ОАЕ. В резултат на това заетостта на хотелите в емирството Дубай се срина драстично - от 80% до едва около 10%. Оттогава някои хотели затвориха преждевременно за планирани ремонти, а други петзвездни курорти привличаха местните жители с 50-процентна отстъпка за почивка у дома.

Войната в Иран засяга чуждестранните жители

От около 11,8 милиона души в ОАЕ малко над 10 милиона са чужденци. Тази група обхваща както милионери, които са освободени от данъци в ОАЕ, така и трудови мигранти, които пращат пари на семействата си в родината.

Много от по-заможните лица, загрижени за своята сигурност, напуснаха страната, когато иранските ракети започнаха да прелитат над главите им. За да ги привлекат обратно, ОАЕ възнамеряват да приложат по-гъвкаво правилата за данъчното местожителство: жителите ще могат да пребивават по-дълго в чужбина, без да губят данъчния си статут в ОАЕ.

Подготвен беше също и пакет от помощи на стойност 680 милиона щатски долара. Въпреки това има и други тревожни показатели: анализаторите очакват спад на преките чуждестранни инвестиции в държавите от Персийския залив, както и на брутния вътрешен продукт (БВП) – за първи път от началото на пандемията от коронавирус. Аналитичното звено на медийната група "Икономист" предупреди на 31 юли, че рискът от нов регионален конфликт ще определя предпазливостта на инвеститорите до края на годината.

Работодателите обявиха съкращения на работни места и спряха да наемат нови служители. Същевременно инфлационният натиск, донякъде вследствие на блокадата на Ормузкия проток, доведе до скок на цените на суровините и вносните стоки, а недвижимите имоти поевтиняха.

Ограничена прозрачност

Предвид тези цифри се създава впечатлението за значителни икономически проблеми. Авторитарното правителство обаче не публикува редовно актуални финансови данни.

Колко различно се оценява в международен план положението на ОАЕ в резултат на това, показа наскоро заявката на Централната банка на Емирствата за т.нар. валутен суап със САЩ. Такива механизми позволяват директен достъп до валутата на съответния договорен партньор, като се заобикалят валутните пазари.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че преговорите са били с цел подпомагане на икономиката на ОАЕ за преодоляването на последиците от войната. Малко след това посланикът на ОАЕ в САЩ Юсеф Ал Отайба опроверга това: "Всяко твърдение, че ОАЕ се нуждаят от външна финансова подкрепа, не отчита фактите. ОАЕ разполагат с една от най-финансово устойчивите икономики в света", написа той във Фейсбук.

През май Абдул Азиз ал-Гураир, председател на Банковата асоциация на ОАЕ, заяви, че няма никакви опасения относно изтичане на капитали или недостиг на долари. "Става въпрос за изграждане на доверие и за да се покаже, че ние сме сред икономиките с най-голямо доверие в света", казва анонимен източник пред "Файненшъл Таймс".

Преговорите за валутен суап механизъм трябва да се разглеждат по-скоро като "превантивна мярка, отколкото като признак за остра криза", успокоява в интервю за ДВ и експертът Адам Холдсток от британската консултантска фирма Oxford Economics. Вярно е, че паричната база на ОАЕ е спаднала с 8 процента през март. "Въпреки това основната икономическа ситуация в ОАЕ е стабилна, а спадът в паричната база вече се е стабилизирал."

Щефан Хертог от Лондонския икономически университет също смята, че реакциите на пазара и изявленията на компаниите и инвеститорите продължават да създават впечатлението, че кризата е на път да отмине. Осъзнаването на една "нова нормалност" между война и мир, която се проточва дълго, все още не се е наложило напълно. Същевременно той припомня, че средата на лятото не съвпада с високия туристически сезон.

Неравномерни последици

На въпроса дали икономиката на ОАЕ е в дълбока криза или е на път да се възстанови, Адам Холдсток отговаря, че и двете оценки са отчасти верни "По-голямата част от загубите са в секторите на търговията на дребно, транспорта и в туризма, тъй като преди 2028 година не се очаква броят на чуждите посетители да достигне нивото от 2025 г."

По-устойчиви сектори като финансовите услуги и икономическите дейности, свързани с държавата, частично компенсират загубите. Ето защо общата картина "изглежда по-добра, отколкото предполагат данните от сектора на хотелиерството и ресторантьорството".

"ОАЕ полагат големи усилия, за да се справят с напрежението, предизвикано от конфликта с Иран. Но тъй като регионът остава в състояние на несигурност между конфликт и стабилност, е трудно да се създаде и поддържа икономическа динамика на няколко фронта", казва Роберт Могиелницки от базирания във Вашингтон "Институт за арабските държави от Персийския залив" в интервю за ДВ. "Все още е твърде рано да се говори за истинско възстановяване, тъй като трайно прекратяване на конфликта все още не се очертава."

Въпреки това Могиелницки и други анализатори очакват възстановяване. "Ако допуснем, че войната ще приключи, не очакваме трайни щети", казва Холдсток. "Икономическите фундаментални показатели на ОАЕ – сред които благоприятната за бизнеса среда, позицията им като глобален авиационен център, както и успешният им опит в привличането на капитал и таланти – остават непокътнати", добавя той.

Източник: Дойче веле