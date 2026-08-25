Единственият момент да кажеш нещо лошо за Евровизия

През цялата модерна история на Евровизия това бе конкурс, за който се говореше с отрицание. Тоест, казваше се истината. Бе не само напълно приемливо, но даже вече скучно да се изтъкват незаобиколими аргументи. А именно - че става дума за трудно поносим кич, умножен по банален политически вот; че самото ментално изтърпяване на цялата поредица от песни не е по силите на зрял индивид; че дори научният интерес към посредствеността коства на наблюдателя й твърде много и той би абдикирал още на полуфинала, ако например усети, че някаква странна тежест, засилила се още след третото парче, е започнала обезпокоително да притиска слепоочията му.

В еуфоричните дни след победата на Дара обаче се спусна масова и негласна забрана. С налагането на която успяха да се изложат достатъчно хора, за да бъдат изброявани поименно. Тя разпореждаше: оттук насетне за Евровизия не е културно да се казва нищо негативно. Ако преди тя бе знак за лош вкус, сега е лош вкус да бъде критикувана. И стана така, че ако само ден преди българската победа отхвърлянето бе израз на най-естествената способност за обективно съждение, то ден след това се превърна в израз на подлост, пошлост, злоба и между другото - русофилия. Получи се културен обрат, който надгради по комичен начин Андерсен: години наред всички бяха наясно, че царят е гол, после той се облече с български флаг и за един ден всички забравиха.

В този ред на мисли не е много трудно да се прогнозира идващата година. Стотици новини за Евровизия на ден. Главозамайващото количество рийлове. Пъргави инфлуенсъри, които транжират дажби "content" по няколко пъти на ден. Екстремна гордост от провеждането, ако се получи добре, и унищожителен срам, ако не се получи. Спорове за Бургас и за това колко прекрасен град е според възхваляващата го страна, и какво очукано гето с потресаващи панелки е според другата и охулващата. Какво още? Протести пред националната телевизия с пяна на уста и неразбираем, но нетърпящ възражение мотив; статуси, които коментират задълбочено и много сериозно изпълненията на конкурса, така сякаш разискват Revolver на Beatles или A Love Supreme на Джон Колтрейн. И разбира се, в центъра на дебатите - правителството. Ако Евровизия е успешна, това е станало въпреки правителството, а ако пък тя се провали, то провалът е на правителството, защото нарочно я е изместило извън София.

И ето, че сега се очертава един кратък прозорец от време, момент, в който могат да се произнесат отново критики за Евровизия. Възползвайте се от краткия прозорец: днес, утре, тия дни; точно между радостта на Бургас и разочарованието на София, около политическите нападки, завишените цени за нощувки и всички разправии. Моментите на истерия са подходящи за вашето принципно мнение, на което никой няма да обърне внимание, бидейки зает с всичко друго, освен с музикалната несъстоятелност на събитието. Възползвайте се. После ще ви вземат думата. И ще ви накажат по утвърдения начин: с шума, който произвеждат.

Автор: Райко Байчев