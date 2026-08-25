ПП скочи на Радев и му припомни кой върна "Евролаб" заради неплатена такса от 70 лв.

От "Продължаваме промяната" разкритикуваха остро премиера Румен Радев след вчерашното му изказване, като му припомниха казуса с "Капитан Андреево" и договора с "Боташ" от времето на служебния му кабинет с премиер Гълъб Донев. "По повод наглото изказване на г-н Радев му напомняме, че неговият служебен кабинет с премиер Гълъб Донев „случайно“ пропусна срока да внесе държавна такса от 70 лева за обжалване и така окончателно частната фирма "Евролаб 2011", свързана с Ами и Таки, остана в помещенията на ГКПП "Капитан Андреево". Напомняме, че това е същият служебен кабинет, който Радев еднолично назначи и който подписа загробващия договор с "Боташ", се казва в позицията им, изпратена до медиите.

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Повод за това е изказването на премиер Румен Радев от вчера, в което той свърза аферата със заглушаването на GPS сигнала в София с известния бизнесмен Размиг Чакърян – Ами, чието име е споменавано неведнъж във връзка с бизнес интересите на Христофорос Аманатидис - Таки.

"Днес Румен Радев е премиер, а министър на земеделието в неговия кабинет е Пламен Абровски – човекът, който през 2022 г. открито застана на страната на частния интерес и определи връщането на държавния контрол на границата като "замяна на една частна фирма с друга", заявяват още от ПП.

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Припомняме, че през последните години държавата се опитваше да си върне лабораторния контрол и товаро-разтоварната дейност върху влизащите плодове и зеленчуци на ГКПП “Капитан Андреево”. Тази битка бе започната от кабинета на Кирил Петков и се водеше срещу дружеството "Евролаб 2011". В края на януари 2023 г. стана ясно, че Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) не е внесла съдебна такса от 70 лв. и така "Евролаб 2011" продължи да ползва помещенията на БАБХ на граничния пункт. През ноември Административният съд в София поряза искането на БАБХ за разваляне на договора, а след това Върховният административен съд потвърди това решение.