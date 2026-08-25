3/3! Млади "лъвчета" мачкат на Световното първенство по волейбол

Националният отбор на България за юноши до 17 години продължава победната си серия на Световното първенство по волейбол, което се провежда в Доха, Катар. Тимът ни, воден от селекционера Иван Станев, постигна трета победа на азиатската сцена. "Лъвчетата" се пребориха мъжки и надделяха с 3:1 (25:23, 18:25, 25:19, 25:20) над връстниците си от Турция. Това бе последен мач за тима ни от груповата фаза на планетарния шампионат.

България U17 е на 1/8-финал в Доха

С трите си победи България събра пълен актив от 9 точки и оглави таблицата в Група D. Така тимът на Иван Станев се класира за елиминационната фаза на турнира. В общото комбинирано класиране на всички отбори на шампионата "лъвчетата" завършиха на 4-о място. Така те ще се изправят срещу селекцията на Венецуела на 1/8-финалите. Южноамериканският тим завърши на 3-а позиция в своята Група А с една победа и две загуби, от които натрупа три точки в актива си. Този резултат отреди на Венецуела 13-о място в общото класиране.

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Двубоят между България и Венецуела от 1/8-финалите на Световното в Доха ще се изиграе във вторник, 25 август, от 14:00 часа българско време. Междувременно в Бърно продължава Европейското първенство за жени с участието на женския ни национален отбор. Във вторник и мъжката ни селекция ще стъпи на терена. Световните вицешампиони ще изиграят първата си контрола преди шампионата на Стария континент, който ще се проведе между 9 и 22 септември в София.

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