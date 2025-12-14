Кметът на „Люлин“ предлага да се намали с 25% таксата за битови отпадъци за жителите на квартала

Намаляване с 25% на таксата за битови отпадъци за жителите на столичния „Люлин“ за 2026 г. заради кризата с боклука предлага кметът на района Георги Тодоров в доклад до Столичния общински съвет (СОС), съобщава той във Фейсбук.

През изминалите близо три месеца услугата по сметосъбиране беше на критичен минимум в район „Люлин“, посочва той и допълва, че честно и отговорно пред гражданите е те да бъдат компенсирани за неизпълнение на тази дейност.

По думите на Тодоров това е жест на ангажираност и разбиране на проблема с отпадъците. Той призовава всички общински съветници, независимо от партийната си принадлежност, да проявят здрав разум и да гласуват положително за неговото предложение.

Вчера кметът на София Васил Терзиев се включи в доброволческа акция по почистване на отпадъци в район „Люлин“, в която Тодоров не участва, което коментира с думите „той по принцип отсъства, когато има нещо за вършене“.

В началото на януари се очаква цялата необходима техника за нормалното извозване на отпадъците.

ОЩЕ: БСП: Само Васил Терзиев е виновен за кризата с боклука