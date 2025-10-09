БСП: Само Васил Терзиев е виновен за кризата с боклука

"От години настояваме сметоизвозването в София да се извършва от Общината, а не да се дава на частни фирми. Това заяви депутатът от БСП Атанас Атанасов в кулоарите на парламента по повод кризата с отпадъците в столицата. По думите му социалистите още по време на предизборната кампания за местните избори са предупреждавали, че градът ще бъде "заринат в боклук", ако не се прекратят концесиите за почистване. "Тогава от 'Продължаваме промяната – Демократична България' се смяха", добави Атанасов.

"Последните дни мнозина се самопровъзгласиха за борци срещу мафията, но единственият начин да се бориш с нея е, като ѝ спреш парите. Виждаме евтини ПР акции, а не решения. Депутати возят чували с боклук от един квартал в друг, но пропускат да кажат, че и двата района се обслужват от един и същи концесионер, който получава пари за всеки извозен килограм", посочи депутатът. Според него единственото устойчиво решение е Общината да поеме комуналните услуги чрез собствено предприятие и да инвестира в него. Още: Пеевски за кризата с боклука и ПП-ДБ: Татко им Бойко пак ги спасява

"Терзиев е виновен"

Председателят на групата на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков заяви, че левицата е предложила още през 2019 г. Общината да създаде предприятие, което да почиства цяла София. "Трябваше ли да стигнем дотук, за да гласуваме днес девет милиона лева на общинското дружество, за което настояваме повече от година?", попита той.

"Мнозинството не е наше – има кмет и управляващо мнозинство. След два месеца изтичат договорите за още 18 района. Общински съветници дори не бяха допуснати до документацията по обществената поръчка. Кметът е този, който по закон носи отговорност за управлението на отпадъците", допълни Таков. Още: "Нито съм виждал, нито съм чувал Таки": Борисов се разсърди, че се говори за мафия при боклука на София

Припомняме, че кризата с боклука избухна, след като Терзиев отказа да подпише договор с фирма, чиято оферта надхвърля три пъти прогнозната цена от 200 лв. на тон. "Няма да плащаме такса рекет", заяви Терзиев на 5 октомври и въведе временна двуседмична организация за почистване на районите "Люлин" и "Красно село". В последните дни стотици граждани от различни квартали се включиха доброволно в почистването на двата района, след като изтече договорът с частната фирма, отговаряща за сметосъбирането.