19 март 2026, 13:21 часа 233 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 24 МИР - София

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 24 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Рахим Зафер Юмерефенди

2. Андрей Любомиров Георгиев

3. Михаил Борисов Пешев

4. Георги Емилов Бохачев

5. Дин Ахмед Онбаши

6. Теодора Николаева Тодорова

7. Нина Дончева Пананова-Йорданова

8. Емил Янков Аврамов

9. Стефка Николова Казакова

10. Лоран Лазгин Ахмед

11. Дейвид Цветанов Христов

12. Веселин Спасов Ризов

13. Даниел Марио Иванов

14. Силвестър Мариянов Павлов

15. Благовест Руменов Александров

16. Велизар Любчев Райков

17. Георги Трайков Дамянов

18. Десислава Яворова Чернягова

19. Муса Мустафа Аянски

20. Григор Исмаил Рахими

21. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

Ивайло Анев
листи предсрочни парламентарни избори 2026
