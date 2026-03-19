Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 25 МИР - София

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 25 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Румен Георгиев Радев
2. Константин Василев Проданов
3. Румяна Любенова Петрова
4. Кирил Атанасов Атанасов
5. Тодор Иличов Барболов
6. Асен Илиев Бабачев
7. Иван Илчев Ангелов
8. Момчил Викторов Терзийски
9. Александра Павлова Ангелакова
10. Борислав Християнов Кръстев
11. Минко Тодоров Дудев
12. Иван Димитров Шишков
13. Димитър Радостинов Радков
14. Борис Генадиев Панкин
15. Красен Лъчезаров Раковски
16. Хари Евгени Велков
17. Иван Георгиев Кожухаров
18. Иван Николаев Нанков
19. Севгин Баки Хасан
20. Чавдар Еленков Георгиев
21. Стоян Иванов Боянов
22. Здравко Марков Марков
23. Евгени Георгиев Дрехаров
24. Исмаил Осама Салех
25. Росен Веселинов Абаджиев
26. Десислава Валериева Илиева
27. Илия Иванов Бортоласов
28. Ивайло Стойчев Стоев
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.